Μείωση κατά 136 εκατ. ευρώ στα 147 δισ. ευρώ παρουσίασαν τον Οκτώβριο του 2024, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 330 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 2,3% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 2.258 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2024, έναντι αύξησης κατά 2.324 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,3%.

Μείωση κατά 2,122 δισ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2024, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1.994 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 6,3% από 6,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 2,286 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.239 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 164 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 244 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αντιθέτως, αύξηση κατά 389 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2024, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 37 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -12,1% από -14,2% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2024, ήταν θετική κατά 2,020 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,915 δισ . ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 14,8% από 10,9% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 13,4% από 9,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2,198 δισεκ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,610 δισ ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 26,8% από 25,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 177 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 305 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 9,1% από 6,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1,882 δισ ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.943 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, αρνητική κατά 78 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Οκτώβριο του 2024, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 21 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,7% από -0,8% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

