Πίεση για τα γαλλικά ομόλογα - Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας ξεπέρασε για πρώτη φορά το ελληνικό

Σε συμπληγάδες πιέσεων τα γαλλικά ομόλογα με τις αποδόσεις τους να ξεπερνούν για πρώτη φορά στην ιστορία τις αποδόσεις των ελληνικών δεκαετών τίτλων.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, το κόστος δανεισμού της Γαλλίας ξεπέρασε το κόστος δανεισμού της Ελλάδας για πρώτη φορά, καθώς υπάρχει έντονη αβεβαιότητα για το κατά πόσο ο Μισέλ Μπαρνιέ θα καταφέρει να περάσει από το κοινοβούλιο τον προϋπολογισμό του 2025 με αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών ύψους 60 δις ευρώ.

Στόχος του πακέτου μέτρων είναι ο περιορισμός του ελλείμματος από το 6,1% του ΑΕΠ φέτος σε 5% το 2025.

Πηγή: skai.gr

