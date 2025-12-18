Η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε τα επιτόκια την Πέμπτη μετά από μια οριακή ψηφοφορία μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, αλλά υπέδειξε ότι ο ήδη σταδιακός ρυθμός μείωσης του κόστους δανεισμού ενδέχεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω.

Μετά από μια απότομη πτώση του πληθωρισμού στα στοιχεία αυτή την εβδομάδα και μια νέα πρόβλεψη από το προσωπικό της Τράπεζας της Αγγλίας ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει στάσιμη στα τέλη του 2025, πέντε μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής ψήφισαν να μειώσουν το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας για τέταρτη φορά το 2025 στο 3,75% από 4,0%.

Τα τέσσερα άλλα μέλη υποστήριξαν να μείνουν αμετάβλητα, καθώς ανησυχούσαν για την πιθανότητα ο πληθωρισμός στη Βρετανία -ο οποίος εξακολουθεί να είναι ο υψηλότερος μεταξύ των οικονομιών της G7- να παραμείνει πολύ υψηλός, σημειώνει το Reuters.

Ο Άντριου Μπέιλι άλλαξε την άποψή του και ψήφισε υπέρ μιας μείωσης, ανατρέποντας την κατάσταση στην επιτροπή.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε σταδιακή πτωτική πορεία», δήλωσε ο Μπέιλι σε ανακοίνωσή του. «Αλλά με κάθε μείωση που κάνουμε, το πόσο πιο μακριά θα προχωρήσουμε γίνεται πιο κρίσιμο», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.