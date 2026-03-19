Τράπεζα Πειραιώς: Σε περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων η παγκόσμια οικονομία

Με τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή να μετρά ήδη τρεις εβδομάδες και, κυρίως, χωρίς ενδείξεις άμεσης αποκλιμάκωσης ή σχεδίου εξόδου, οι επιπτώσεις στην οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πλέον ορατές, σημειώνει η Τράπεζα Πειραιώς σε έκθεσή της για τις διεθνείς μακροοικονομικές τάσεις.

Η μεγάλη μείωση των εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου - και για χρόνο που δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί - προκαλεί έντονη άνοδο των τιμών της ενέργειας και του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Κατά συνέπεια εντείνονται οι ανησυχίες για την αναθέρμανση του πληθωρισμού, οι πιέσεις για κρατικές παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η οικονομική δραστηριότητα δυσχεραίνεται περαιτέρω και οι προοπτικές ανάπτυξης καθίστανται λιγότερο ευνοϊκές από ό,τι ήταν στις αρχές του έτους. Παρόλα αυτά, οι μεγάλες οικονομίες εξακολουθούν να αναπτύσσονται με αρκετά ικανοποιητικό ρυθμό.

Στις ΗΠΑ, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το Δ΄ Τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 2,0% σε ετήσια βάση (Γ΄ Τρίμ.: 2,3%) και συνολικά το 2025 στο 2,1% (2024: 2,8%). Ο πληθωρισμός βάσει του PCE παραμένει υψηλός σε σχέση με τον στόχο του 2% της Fed και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας προδιαγράφουν σχετική ισορροπία της ζήτησης και της προσφοράς με κύριο χαρακτηριστικό τον περιορισμένο αριθμό τόσο των νέων θέσεων εργασίας, όσο και των απολύσεων.

Ωστόσο, οι δαπάνες του πολέμου ασκούν επιπλέον πίεση στην ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, ενώ περιορίζονται και τα προβλεπόμενα δασμολογικά έσοδα μετά την μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε ως αντισυνταγματικούς τους «ανταποδοτικούς» δασμούς και την προσωρινή αντικατάστασή τους από άλλους χαμηλότερους. Από την άλλη, όμως, οι ΗΠΑ βρίσκονται στην καλύτερη θέση μεταξύ των μεγάλων οικονομιών για τη διαχείριση των ενεργειακών προκλήσεων λόγω της μεγάλης εγχώριας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 ανήλθε στο 1,4% (2024: 0,9%), ο πληθωρισμός διαμορφώνεται γύρω στο 2%, όσο και ο στόχος της ΕΚΤ και το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται ιστορικά χαμηλά. Ενθαρρυντική είναι και η εξέλιξη των πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών ΡΜΙ που, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2022, καταδεικνύουν όλοι επέκταση της δραστηριότητας, εν μέρει αντανακλώντας την αισιοδοξία από τη δρομολόγηση των αυξημένων αμυντικών δαπανών.

Ταυτόχρονα, λιγότερο απαισιόδοξοι εμφανίζονται και οι καταναλωτές. Όμως, η έλλειψη επαρκών ενεργειακών πηγών στο έδαφός της και η συνακόλουθη ανάγκη μεγάλων εισαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου την καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτη σε περιπτώσεις περιορισμού της προσφοράς και την άνοδο των τιμών επιβαρύνοντας έντονα τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Στην Κίνα, τα οικονομικά στοιχεία των δύο πρώτων μηνών καταδεικνύουν συνέχιση της ανάπτυξης με ελαφρά επιταχυνόμενο ρυθμό σε σχέση με του Δ΄ Τριμήνου (ετησίως 4,5%). Φέτος, ο κυβερνητικός στόχος έχει τεθεί στο 4,5%-5,0%, ελαφρά χαμηλότερα του 5% που επιτεύχθηκε τα δύο τελευταία χρόνια.

Κινητήριος μοχλός για ακόμη μια χρονιά εκτιμούμε ότι θα είναι οι εξαγωγές, καθώς η δυνατότητα σημαντικής ανάπτυξης της εσωτερικής ζήτησης δεν φαίνεται ακόμη εφικτή, ιδίως εάν συνυπολογίσουμε τα χρόνια, δυσεπίλυτα προβλήματα στην αγορά ακινήτων. Παράλληλα, τα αυξημένα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και η γεωγραφική διαφοροποίηση των εισαγωγών της προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των ενεργειακών προκλήσεων.

Πηγή: skai.gr

