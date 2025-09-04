Του Βασίλη Κουφόπουλου

Τέλος στον φόρο συνδρομητικής τηλεόρασης βάζει η κυβέρνηση. Ο φόρος, ο οποίος επιβαρύνει με 10% περισσότερους από ένα εκατ. λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης, «τελειώνει» από τον Ιανουάριο του 2026, μετά από επεξεργασία που έκανε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό την Κυριάκο Πιερρακάκη.

Την ανακοίνωση αναμένεται να κάνει το Σάββατο στη ΔΕθ ο πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 22 εκατ. ευρώ και η κατάργησή του ήταν ένα πάγιο αίτημα της αγοράς για έναν φόρο που είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή των Μνημονίων, «φουσκώνοντας» τους λογαριασμούς των συνδρομητών.

Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες, επιβάλλονται τόσα τέλη όσα και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.

Το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξαρτήτως του χρόνου της εξόφλησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν υπογραφεί.

