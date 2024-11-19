Οι επενδυτές της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ, Truth Social, ήλπιζαν να γίνουν «πολύ πλούσιοι» μετά τη νίκη του, αλλά έκαναν λάθος παρότι επιμένουν για το αντίθετο, αναφέρει η Washington Post.



Ο Τζον Βιάντ, ένας συνταξιούχος στη Νότια Καρολίνα, ήξερε ότι έπαιρνε ένα μεγάλο ρίσκο όταν διοχέτευσε τα χρήματα της σύνταξής του στη μετοχή της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης του πολιτικού ινδάλματός του, της Trump Media & Technology Group του Τραμπ.



Καθώς η τιμή της μετοχής της βυθιζόταν τους μήνες πριν από τις εκλογές, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social της εταιρείας: «Αυτό γίνεται καταθλιπτικό! Έχω χάσει 600.000 $. … Έλα Τραμπ!»

Αλλά ο Βιάντ ήλπιζε ότι μια εκλογική νίκη του Τραμπ θα εκτόξευε τη μετοχή στη στρατόσφαιρα, δημοσιεύοντας: «Μέχρι τον Νοέμβριο, όλοι θα είμαστε πολύ πλούσιοι!!!»



Τις ημέρες μετά τις εκλογές, ωστόσο, η μετοχή έπεσε, χάνοντας σχεδόν το ήμισυ της αξίας της από την κορύφωση του περασμένου μήνα. Και σε έναν πίνακα επενδυτών της Truth Social, οι χρήστες που προέβλεπαν μια εκρηκτική άνοδο μετά την ψηφοφορία για πρόεδρο άρχισαν να εκφράζουν την ταραχή τους. «Το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μπελάδες», έγραψε ένας.



Ενόσω ο κορυφαίος μέτοχός της προετοιμάζεται για τον Λευκό Οίκο, η Trump Media αντιμετωπίζει αυτό που ορισμένοι οικονομικοί ειδικοί αποκαλούν κρίση ταυτότητας που έχει υπονομεύσει την αξία της.



Το Truth Social ξεκίνησε αφότου το Twitter ανέστειλε τον λογαριασμό του μετά την εξέγερση του Καπιτωλίου των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021. Το Truth Social διαφημίστηκε ως «η πλατεία της πόλης» όπου ο Τραμπ και άλλοι μπορούσαν να μιλήσουν ελεύθερα χωρίς τον φόβο της λογοκρισίας. Με τον Τραμπ να έχει αποκλειστεί από πλατφόρμες όπως το Twitter και το Facebook, ήταν ένα από τα λίγα μέρη όπου οι θαυμαστές του τέως προέδρου μπορούσαν να διαβάσουν τις δημόσιες δηλώσεις του.



Αλλά ως πρόεδρος, ο Τραμπ θα είναι πιθανότατα ένας από τους λιγότερο λογοκριμένους ανθρώπους στον πλανήτη, που θα ακολουθείται σχεδόν παντού από κάμερες, μικρόφωνα και πλήθη. Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κάποτε τον απαγόρευαν έχουν επίσης άρει τους περιορισμούς στους λογαριασμούς του, δίνοντάς του άμεση «διαδρομή» προς την παγκόσμια προσοχή.



Η βάση των 8 εκατομμυρίων ακολούθων του Τραμπ στο Truth Social υστερεί σημαντικά, αν συγκρίνει κανείς τα 14 εκατομμύρια ακολούθους του στο TikTok, τα 35 εκατομμύρια στο Facebook και τα σχεδόν 95 εκατομμύρια στο Twitter, που τώρα ονομάζεται X – το τελευταίο εκ των οποίων ανήκει στον Ίλον Μασκ, έναν από τους μεγαλύτερους και οικονομικά υποστηρικτές του, ο οποίος ενισχύει τακτικά τα μηνύματα υπέρ του Τραμπ στον λογαριασμό των 200 εκατομμυρίων ακολούθων του.



«Το όλο επιχείρημα της Trump Media ήταν: Θα επιτρέψουμε την ελευθερία της έκφρασης με τρόπο που δεν υπήρχε εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Μάικ Στιτζμόλερ, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μπέιλορ που έχει μελετήσει την εταιρεία. Αλλά η νέα πραγματική και διαδικτυακή ισχύς του Τραμπ «αφαίρεσε αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα… και αυτό δεν προοιωνίζεται κάτι καλό για μια εταιρεία που ήδη έχει πολύ λίγα έσοδα».



Η Washington Post μοιράστηκε με την Trump Media τις πληροφορίες που σκόπευε να επισημάνει σε αυτό το ρεπορτάζ. Η εκπρόσωπος της εταιρείας Σάνον Ντιβάιν απάντησε σε μια δήλωση ότι η ιστορία ήταν «γελοία προκλητική».



Το Trump Media μήνυσε την Post για δυσφήμιση πέρυσι, λέγοντας ότι ο ειδησεογραφικός οργανισμός είχε αναφέρει εσφαλμένα ισχυρισμούς σχετικά με την πρόωρη χρηματοδότησή του. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη.



Πριν από τις εκλογές, καθώς η τιμή της μετοχής της Trump Media περνούσε από ένα πολύμηνο «άνω κάτω» στο… τρενάκι του λούνα παρκ, πολλοί υποστηρικτές της Truth Social είπαν ότι ήλπιζαν πως οι εκλογές θα λύσουν την αστάθεια μια για πάντα.



Κάποιοι άφησαν να εννοηθεί ότι μια νίκη θα «υπερφόρτιζε» (εκτόξευε) τη μετοχή δείχνοντας μια έκθεση από την εταιρεία δεδομένων αγοράς S3 Partners, η οποία ανέφερε ότι η τιμή της μετοχής της Trump Media «αντανακλά πολύ τις πιθανότητες του Τραμπ» σε διαδικτυακές αγορές προβλέψεων, όπως τα χρηματιστήρια στοιχημάτων. Το πρωί μετά τις εκλογές, ορισμένοι ενθουσιάστηκαν όταν η μετοχή άνοιξε με άνοδο 30%.



Αλλά η τιμή της μετοχής έπεσε μετά από αυτό και δεν έχει ακόμη ανακάμψει. Οι μετοχές της πωλούνται τώρα για περίπου 29 δολάρια, χαμηλότερα από το υψηλό του περασμένου μήνα των 51 δολαρίων - και πολύ κάτω από τα 66 δολάρια που διαπραγματεύονταν όταν η Trump Media πρωτοκυκλοφόρησε στο χρηματιστήριο τον Μάρτιο. (Η μετοχή άνοιξε με πτώση 9 τοις εκατό την Τρίτη το πρωί.)



Η Trump Media είπε ότι οι περισσότεροι από τους περίπου 650.000 μετόχους της είναι μικροεπενδυτές, και ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ ανέφεραν ότι στοιχημάτισαν στην εταιρεία όχι μόνο για να βγάλουν χρήματα αλλά για να δείξουν την πίστη τους σε αυτόν.



Ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρείας, με περίπου 53 τοις εκατό των μετοχών που προς το παρόν αξίζουν περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια -

περισσότερο από την εκτιμώμενη αξία όλων των εμπορικών του ακινήτων μαζί σύμφωνα με το Forbes.



Η Trump Media δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει μια κερδοφόρα ροή εσόδων, δημοσιεύοντας μια οικονομική κατάσταση την ημέρα των εκλογών που δείχνει ότι είχε χάσει 363 εκατομμύρια δολάρια κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους και δημιούργησε έσοδα 2,6 εκατομμύρια δολάρια την ίδια χρονική περίοδο, μείωση κατά 23 τοις εκατό σε σχέση με πέρυσι.

Παρόλα αυτά, η εταιρεία αποτιμάται από τους επενδυτές στο χρηματιστήριο σε σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια - περισσότερα από τον γίγαντα παιχνιδιών Mattel και την Alaska Airlines, δύο εταιρείες που πραγματοποιούν πωλήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Η Trump Media "ψάχνει ακόμα μια βιώσιμη επιχειρηματική στρατηγική", δήλωσε ο Τζέι Ρίτερ, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Σημειώνοντας την τεράστια διαφορά μεταξύ των εσόδων και της αγοραίας αξίας της, πρόσθεσε, «το μόνο πράγμα στο οποίο η εταιρεία έχει αποδείξει ότι είναι καλή είναι να πουλά υπερτιμημένη μετοχή».



Έκθεση έδειξε ότι η Trump Media είχε συγκεντρώσει 339 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας περισσότερα από 17 εκατομμύρια μετοχές το συγκεκριμένο τρίμηνο, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των ταμειακών αποθεμάτων της εταιρείας, ενώ μείωσε τις συμμετοχές των σημερινών μετόχων. Η Trump Media ανακοίνωσε ότι διερευνά «πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης».



Ο Τραμπ χρησιμοποίησε το Truth Social για να ανακοινώσει τις υποψηφιότητες του για το υπουργικό συμβούλιο και είπε ότι δεν έχει πρόθεση να πουλήσει το μερίδιό του στην εταιρεία, λέγοντας: «Δεν χρειάζομαι χρήματα». Σε ένα μετεκλογικό μήνυμα στο Truth Social, ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για τους πιθανούς «χειραγωγούς της αγοράς» που διέδιδαν «αναληθείς και πιθανώς παράνομες φήμες» ότι ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί τις μετοχές του.



Άλλοι υψηλόβαθμοι παράγοντες στην εταιρεία, ωστόσο, επέλεξαν να εξαργυρώσουν μέρος των μετοχών τους μετεκλογικά, σύμφωνα με τις καταθέσεις τίτλων. Ο οικονομικός διευθυντής της Trump Media, Φίλιπ Τζούχαν, πούλησε σχεδόν 400.000 μετοχές ως μέρος ενός σχεδίου διαπραγμάτευσης που εγκρίθηκε τον Αύγουστο. Ο διευθυντής της εταιρείας Έρικ Σουάιντερ πούλησε και τις 136.000 μετοχές του, αν και η εταιρεία συμβούλων του, η Renatus, εξακολουθεί να κατέχει ένα μικρό μερίδιο. Ο γενικός σύμβουλος Σκοτ Γκλέιμπ πούλησε 15.000 μετοχές.



Παρά την πρόσθετη προσοχή λόγω της εκστρατείας, το Truth Social παρουσίασε μικρή ανάπτυξη τις εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Ο ιστότοπός της είχε 10 εκατομμύρια επισκέψεις τον περασμένο μήνα, μείωση 20 τοις εκατό από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας διαδικτυακών αναλύσεων Similarweb. Το Χ είχε 4,6 δισ. επισκέψεις.



Η Trump Media, η οποία έχει αμφισβητήσει παλιότερα τις εκτιμήσεις της Similarweb, δεν μοιράζεται τα είδη των μετρήσεων απόδοσης που κοινοποιούνται από εταιρείες κοινωνικών μέσων, όπως ο αριθμός των εγγραφών ή οι ενεργοί χρήστες, λέγοντας ότι αυτοί οι αριθμοί θα μπορούσαν να αποκλίνουν από την εστίασή της σε «μακροπρόθεσμη καινοτομία».



Ο Τραμπ δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση για αποχώρηση από την εταιρεία όταν αναλάβει τον έλεγχο του Λευκού Οίκου και η συνεχιζόμενη εμπλοκή του έχει εγείρει ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά στο Truth Social, ορισμένοι χρήστες δήλωσαν αισιόδοξοι για το «ανυψωτικό αποτέλεσμα» που θα μπορούσε να έχει η ισχύς του Τραμπ στη μετοχή.



Τις ημέρες που η τιμή της μετοχής υποχώρησε, ο Βιάντ και άλλοι επενδυτές έχουν εκφράσει υποψίες ότι η εταιρεία υπονομεύεται από «μυστικοπαθείς υπονομευτές». Ένας χρήστης που είπε ότι είχε επενδύσει το 98 τοις εκατό των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων του στην Trump Media ισχυρίστηκε χωρίς στοιχεία ότι η τιμή της μετοχής είχε πέσει εξαιτίας των «απατεώνων του Βαθέος Κράτους» και των «πλαστών μετοχών».



Ο Βιάντ, ο συνταξιούχος της Νότιας Καρολίνας, προέβλεπε συχνά στο Truth Social ότι η μετοχή θα εκτοξευόταν στα ύψη. «Νομίζω ότι μπορεί να αγοράσω ένα κρουαζιερόπλοιο όταν τελειώσει όλο αυτό», δημοσίευσε τον Απρίλιο.



Η αστάθεια μετά τις εκλογές περιέπλεξε τις ελπίδες του για γρήγορη ανατροπή αποτελεσμάτων. Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες του Truth Social είπαν ότι ανανεώνουν την πίστη τους στη μετοχή και προέτρεψαν ο ένας τον άλλον, όπως έγραψε μια αφίσα, «να βάλουν κάθε θεοσεβούμενο Πατριώτη να συμμετάσχει με την απόκτηση μερικών μετοχών της DJT».



Λίγες ημέρες μετά τις εκλογές, καθώς η τιμή της μετοχής έπεσε, ο Βιάντ αναδημοσίευσε - ή, με όρους Truth Social… «ΕπανΑλήθεψε» (“ReTruthed”) - ένα μήνυμα από ένα ακόμα μέλος της ομάδας επενδυτών της πλατφόρμας.



«Αυτή είναι η στιγμή της ιστορίας όπου οι εγκληματίες πανικοβάλλονται προσπαθώντας να σας τρομάξουν», είπε. «Αυτή είναι η στιγμή της ιστορίας όπου δίνεις περισσότερο βάρος και αγοράζεις ακόμα περισσότερες (μετοχές) DJT».

Πηγή: The Washington Post

