Το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχει προθεσμία μέχρι την Τρίτη για να ψηφίσει νόμο που θα διατηρήσει την ομαλή λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ή θα προκαλέσει μερικό shutdown.

Το Κογκρέσο πρέπει να διαθέσει χρηματοδότηση σε 438 κυβερνητικές υπηρεσίες πριν από την 1η Οκτωβρίου, την έναρξη του οικονομικού έτους. Ωστόσο, οι νομοθέτες σπάνια τηρούν αυτή την προθεσμία και συνήθως ψηφίζουν προσωρινά νομοσχέδια για τις δαπάνες, ώστε η κυβέρνηση να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να ολοκληρώσουν το έργο τους. Εάν αφήσουν τη χρηματοδότηση να λήξει, οι κυβερνητικές υπηρεσίες πρέπει να σταματήσουν όλες τις εργασίες που δεν θεωρούνται «απαραίτητες.

Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί διαφωνούν συνήθως σχετικά με τις δαπάνες και δεν είναι ασυνήθιστο οι διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται μέχρι τη στιγμή που η χρηματοδότηση πρόκειται να λήξει, σημειώνει το Reuters.

Αυτές οι εντάσεις έχουν ενταθεί υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει διαλύσει αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες, επέβλεψε την αποχώρηση εκατοντάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων και αρνήθηκε να δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν εγκριθεί από το Κογκρέσο. Οι συνάδελφοι του Τραμπ από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχουν επικροτήσει αυτές τις κινήσεις, παρόλο που υπονομεύουν την εξουσία του Κογκρέσου σε δημοσιονομικά θέματα, ενώ οι Δημοκρατικοί δεν έχουν καταφέρει να τον σταματήσουν

Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία, αλλά θα χρειαστούν τουλάχιστον επτά ψήφους των Δημοκρατικών στη Γερουσία των 100 εδρών για να περάσουν τη νομοθεσία για τις δαπάνες.

Σε περίπτωση shutdown εργαζόμενοι που θεωρούνται απαραίτητοι θα παραμείνουν στη δουλειά τους, αν και δεν θα πληρωθούν. Στο παρελθόν, οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι πληρώνονταν αναδρομικά για το χρόνο που δεν εργάστηκαν.

Οι διακοπές λειτουργίας που διαρκούν μόνο λίγες ημέρες έχουν μικρή πρακτική επίδραση, ειδικά αν συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, αλλά η ευρύτερη οικονομία θα μπορούσε να υποστεί ζημιά αν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι αρχίσουν να χάνουν τους μισθούς τους μετά από δύο εβδομάδες.

Η διακοπή λειτουργίας του 2018-2019 κόστισε στην οικονομία περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί με το 0,02% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Αυτή τη φορά, μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας θα δημιουργούσε μεγαλύτερη αναταραχή, καθώς οι εμπορικοί πόλεμοι του Τραμπ και οι μάχες με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα έχουν ήδη προκαλέσει αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία.

Ποιες λειτουργίες θεωρούνται απαραίτητες

Κάθε υπουργείο και υπηρεσία έχει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να καθορίσει ποιοι υπάλληλοι πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς αμοιβή.

Η διακοπή λειτουργίας του 2018-2019 έθεσε σε διαθεσιμότητα περίπου 800.000 από τους 2,2 εκατομμύρια υπαλλήλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Κατά το shutdown του 2018-2019, η κυβέρνηση Τραμπ κράτησε ανοιχτά τα 63 εθνικά πάρκα, αν και οι δημόσιες τουαλέτες και τα γραφεία πληροφοριών ήταν κλειστά και η αποκομιδή απορριμμάτων είχε διακοπεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.