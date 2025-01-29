Δικαστικές περιπέτειες για τη «σοκολάτα Ντουμπάι»

Τα γερμανικά εκπτωτικά σουπερμάρκετ Lidl πανηγυρίζουν για μία μεγάλη νίκη: Το εφετείο της Φρανκφούρτης αποφάσισε ότι μπορούν να συνεχίσουν τις πωλήσεις της «σοκολάτας Ντουμπάι». Και αυτό, παρότι η συγκεκριμένη σοκολάτα δεν παράγεται στο Ντουμπάι και μάλιστα κυκλοφορεί ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας της γνωστής αλυσίδας. Εναντίον των Lidl είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη ένας Γερμανός μεγαλέμπορος τροφίμων, καθώς εισάγει και ο ίδιος επώνυμη «σοκολάτα Ντουμπάι» της εταιρείας Fex που έχει όντως παρασκευαστεί στο Ντουμπάι.



Ο ενάγων υποστηρίζει ότι προϊόντα τύπου Lidl παραπλανούν τον καταναλωτή, προκαλώντας την εσφαλμένη εντύπωση ότι αγοράζει σοκολάτα που έχει παρασκευαστεί στο Ντουμπάι. Ωστόσο, το εφετείο της Φρανκφούρτης δεν συμμερίζεται την επιχειρηματολογία του.



Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa), οι δικαστές θεωρούν ότι η «σοκολάτα Ντουμπάι» γίνεται αντιληπτή ως μία γενική έννοια χωρίς ειδικό δεσμό με τον τόπο στον οποίο παράγεται. Κατά συνέπεια, λένε, δεν τίθεται ζήτημα παραπλάνησης του καταναλωτή όταν μάλιστα η συσκευασία του συγκεκριμένου προϊόντος αναφέρει ρητώς ότι τα συστατικά του προέρχονται «από χώρες εντός και εκτός ΕΕ».

Δικαστική ήττα για την Aldi

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ίδιος έμπορος είχε δικαιωθεί σε άλλη, παρεμφερή προσφυγή του στο πρωτοδικείο της Κολωνίας. H αγωγή στρεφόταν κατά των σουπερμάρκετ Aldi, τα οποία διέθεταν στα ράφια τους «σοκολάτα Ντουμπάι» από την Τουρκία. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαστές έκριναν ότι πράγματι υφίσταται κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτή και μάλιστα ενέκριναν ασφαλιστικά μέτρα κατά των σουπερμάρκετ Aldi. Ή μήπως δεν ήταν και τόσο παρεμφερείς οι δύο υποθέσεις;



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tagesschau.de του πρώτου καναλιού της γερμανικής τηλεόρασης (ARD) οι δύο περιπτώσεις πράγματι διαφέρουν, κάτι που επισημαίνει και το εφετείο της Φρανκφούρτης. Για παράδειγμα, η «σοκολάτα Ντουμπάι» του Lidl εμφανίζεται καθαρά ως «ιδιωτική ετικέτα» και δεν αφήνει το παραμικρό υπονοούμενο ότι μπορεί να προέρχεται από το Ντουμπάι, κάτι που δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για την συσκευασία του Aldi.

Τζίρος εκατοντάδων εκατομμυρίων

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η «σοκολάτα Ντουμπάι» είχε πρωτοεμφανιστεί στο Ντουμπάι. Μία σοκολατοποιός, η Σάρα Χαμουντά, επινόησε τη συνταγή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, στις αρχές του 2024, και παρουσίασε για πρώτη φορά μία λιχουδιά με σοκολάτα κουβερτούρα, κρέμα από φυστίκι Αιγίνης και τραγανό φύλλο κανταΐφι. Η συνταγή έγινε γνωστή σε όλον τον κόσμο μέσω TikTok. Ωστόσο, δεν έχει κατοχυρωθεί εμπορικά, καθώς μάλιστα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν συνυπογράψει την «Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις».



Κατά συνέπεια προκύπτει το ερώτημα κατά πόσον υπάρχει πατέντα και νομική κατοχύρωση για την «σοκολάτα Ντουμπάι». Δεν είναι τυχαίο ότι το ζήτημα απασχολεί τώρα τα δικαστήρια. Είναι τεράστιος ο τζίρος που υπόσχεται ακόμη και σήμερα η «πιο viral λιχουδιά για το 2024».



Ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι μέσα σε έξι μήνες η «σοκολάτα Ντουμπάι» έχει κάνει πωλήσεις 500 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Και σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνεται καν ο τζίρος των Χριστουγέννων.

