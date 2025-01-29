ΗΠΑ-Trump Media: Κατακόρυφη αύξηση των μετοχών της μετά την επέκταση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Οι μετοχές της Trump Media σημειώνουν κατακόρυφη αύξηση την Τετάρτη μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για επέκταση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων και των ETFs (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια)

Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας Truth Social, η οποία διαπραγματεύεται με τον τίτλο DJT, εκτινάχθηκαν περισσότερο από 15% στις προκαταρκτικές συναλλαγές.

Η Trump Media & Technology Group είναι μια αμερικανική εταιρεία πολυμέσων και τεχνολογίας με έδρα τη Σαρασότα της Φλόριντα. Διαχειρίζεται την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social και ανήκει κατά πλειοψηφία στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το τμήμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα είναι γνωστό ως Truth.Fi και θα έχει κεφάλαιο κίνησης έως 250 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

«Το Truth.Fi είναι μια φυσική επέκταση του κινήματος Truth Social. Ξεκινήσαμε δημιουργώντας μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ελεύθερου λόγου, προσθέσαμε μια εξαιρετικά γρήγορη υπηρεσία streaming και τώρα προχωράμε σε επενδυτικά προϊόντα και αποκεντρωμένη χρηματοδότηση», δήλωσε ο CEO και πρόεδρος της TMTG, Ντέβιν Νούνιες στο δελτίο τύπου.

«Η ανάπτυξη επενδυτικών σχημάτων American First είναι ένα ακόμη βήμα προς τον στόχο μας να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό οικοσύστημα μέσω του οποίου οι Αμερικανοί πατριώτες μπορούν να προστατευτούν από την πανταχού παρούσα απειλή ακύρωσης, λογοκρισίας, και παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής που διαπράττονται από τις Big Tech και τις woke εταιρείες».

