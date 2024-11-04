ΔΥΠΑ: Ξεκίνησε η επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης σε πράσινες δεξιότητες

Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024, η επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης πράσινων δεξιοτήτων από τους ωφελούμενους-εργαζόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://kub.voucher.gov.gr/dypa-employedb/training-program/program-selection/front/.

Τα προσφερόμενα προγράμματα, που ανέρχονται σε πάνω από 600, εμφανίζονται, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελουμένων (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.), καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα, που έχουν δηλώσει.

Η ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών που αφορούν στην υλοποίηση της κατάρτισης θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για συνολικά 75.000 εργαζόμενους υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU και έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης της οικονομίας.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και, όσοι επιτύχουν, θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, που ανέρχεται σε έως 400 ευρώ μικτά (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/.

Πηγή: skai.gr

