Τι «διαβάζουν» οι αγορές για την Ελλάδα – Το στοίχημα των αναβαθμίσεων

Μετά τη μεγάλη επιτυχία με την οποία στέφθηκε η πρώτη έξοδος της χώρας στις αγορές για το 2026, τα βλέμματα στρέφονται στον μήνα Μάρτιο όπου θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους μεγάλους διεθνείς οίκους.

Ο αμερικανικός οίκος Moody's, ο καναδικός DBRS και ο γερμανικός Scope πρόκειται να ανακοινώσουν αυτόν τον μήνα τις αξιολογήσεις τους για την ελληνική οικονομία με τον γερμανικό οίκο να βρίσκεται πιο κοντά σε μια νέα αναβάθμιση. Αν συμβεί αυτό η ελληνική οικονομία θα βρεθεί, για πρώτη φορά μετά τα μνημόνια, μια ανάσα από την πρώτη επενδυτική βαθμίδα Α.

Ο οίκος, ήδη, έχει τοποθετήσει τη χώρα μας στη βαθμίδα ΒΒΒ και έχει δώσει θετικές προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο από τον περασμένο Νοέμβριο. Συνεπώς μία νέα θετική κίνησή του θα ανεβάσει την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ+ που είναι ένα βήμα πριν την βαθμίδα Α. Δεν αποκλείεται βέβαια στην κίνηση αυτή να προχωρήσει ο οίκος στην δεύτερη αξιολόγησή του για το 2026 που είναι προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο γερμανικός οίκος ήταν ο πρώτος που έδωσε την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα το 2023, ενώ πρώτος, επίσης, αναβάθμισε την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Ο S&P, η Fitch και ο DBRS βαθμολογούν τη χώρα μας με ΒΒΒ και σταθερές προοπτικές. Ένα “σκαλοπάτι” χαμηλότερα στο BBB- αξιολογεί την ελληνική οικονομία ο οίκος Moody's. Σε κάθε περίπτωση οι ετυμηγορίες των ξένων οίκων που θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν τον Μάιο με την προσθήκη της Standard & Poor's (τον Απρίλιο) και της Fitch (τον Μάιο) θα διαμορφώσουν την εικόνα των αγορών για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το επόμενο διάστημα.

«Τα κλειδιά»

Τρία στοιχεία αποτελούν τα κλειδιά για το επίπεδο των αξιολογήσεων αυτών: Πρόκειται για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και την ταχύτητα μείωσης του δημοσίου χρέους. Ο ρυθμός ανάπτυξης κινείται σταθερά πάνω από το 2% ( με πρόβλεψη για 2,4% το 2026) σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του ΜΟ της Ευρωζώνης. Το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού υπερέβη σημαντικά, για ακόμη ένα έτος, το 2025 τις προβλέψεις αγγίζοντας το 3,7% του ΑΕΠ, ενώ για το 2026 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,8% του ΑΕΠ με τις πρώτες προβλέψεις να το ανεβάζουν σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Στην αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους παρουσιάζεται επίσης σημαντική επιτάχυνση καθώς προβλέπεται να μειωθεί από το 145,9% του ΑΕΠ το 2025, στο 138,2% του ΑΕΠ το 2026 με προοπτική να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ (στο 119%) το 2019. Σημαντική είναι η συμβολή των πρόωρων αποπληρωμών του χρέους, πολιτική που αποτελεί προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο και για το 2026 με συνολικές εξοφλήσεις ύψους 8,8 δισ ευρώ.

Ψήφος εμπιστοσύνης

Η εικόνα αυτή προσδίδει αξιοπιστία στις αγορές και στους ξένους οίκους για την ελληνική οικονομία, παρά τις επισημάνσεις τους για βελτιώσεις που απαιτούνται σε κρίσιμους τομείς, όπως το ισοζύγιο πληρωμών, τις επενδύσεις κά. Στην εικόνα αυτή στηρίζεται και η μεγάλη επιτυχία της εξόδου στις αγορές με το 10ετές ομόλογο στις αρχές της περασμένης εβδομάδας κατά την οποία αντλήθηκαν 4 δισ ευρώ με προσφορές που ξεπέρασαν τα 51 δισ. ευρώ. Δηλαδή, με μία έκδοση καλύφθηκε το μισό δανειακό πρόγραμμα της χώρας για εφέτος!. Επόμενες κινήσεις, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΔΔΗΧ για το πρώτο εξάμηνο του έτους είναι η επανέκδοση τριών ομολόγων, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.