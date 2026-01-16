Με άνοδο 1,72% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά να συμπληρώνει πέντε ανοδικές εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 6,72%.

Η JP Morgan διατηρεί την Ελλάδα σε θέση overweight για το 2026 στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναδεικνύοντας τη χώρα ως μία από τις πιο ελκυστικές αγορές.

Ο οίκος εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί με ρυθμό άνω του 2% τόσο το 2025 όσο και το 2026, επίδοση που χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη στην Ευρωζώνη.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με P/E 8,9 φορές κέρδη, επίπεδα αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς τους. Η επικείμενη μετάβαση της Ελλάδας στους δείκτες MSCI Developed Markets αναμένεται να αυξήσει μεσοπρόθεσμα την έκθεση στην ελληνική αγορά σημειώνει η JP Morgan.

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα θα ξεχωρίσει στις αγορές, σύμφωνα με την Euroxx, καθώς η αύξηση του ΑΕΠ παραμένει βιώσιμη, οι αποτιμήσεις είναι ελκυστικές και τα θεμελιώδη μεγέθη ισχυρά.

Όπως επισημαίνει, οι τράπεζες εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αποτελούν τον βασικό μοχλό δυναμικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υποστηριζόμενες από ελκυστικές αποτιμήσεις και έντονη πιστωτική ανάπτυξη. Παράλληλα, οι ελληνικές μη χρηματοοικονομικές εισηγμένες προσφέρουν έναν σταθερό συνδυασμό ανάπτυξης και ανθεκτικών θεμελιωδών στοιχείων.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται σήμερα περίπου στις 9 φορές τα εκτιμώμενα καθαρά κέρδη του 2026, με discount 15%-20% έναντι των περιφερειακών ομοειδών τους, παρά το ευνοϊκότερο μακροοικονομικό περιβάλλον και την ισχυρότερη πιστωτική ανάπτυξη.

Τράπεζες

Νέα «ψήφο» εμπιστοσύνης για τις ελληνικές τράπεζες από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody΄s και εκτιμά να διατηρήσουν το ισχυρό αναπτυξιακό τους momentum τα επόμενα 1-2 χρόνια. Η κερδοφορία του κλάδου θα παραμείνει σε ανοδική τροχιά έως το 2026, επιτρέποντας τη διατήρηση πολιτικών διανομής μερισμάτων.

Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά αύξηση των χορηγήσεων της τάξης του 8%-10%, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά.

Η UBS η οποία τονίζει ότι η Ελλάδα ανοίγει ξανά τον κύκλο των ευκαιριών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, δίνει τη σύσταση «αγορά» για όλες τις τραπεζικές μετοχές, ενώ η Πειραιώς ξεχωρίζει ως το βασικό portfolio top pick του οίκου.

Οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν σήμερα τον πιο ελκυστικό συνδυασμό πιστωτικής ανάπτυξης και πελατειακών spreads στην Ευρώπη, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικές σε ένα περιβάλλον όπου η ΕΚΤ εμφανίζεται σταθερή ως προς τη νομισματική της πολιτική.

Μετά την υποαπόδοση του τέταρτου τριμήνου του 2025, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές ξεκίνησαν δυναμικά το 2026, με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει κέρδη 14,34%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.245,61 μονάδες, έναντι 2.207,73 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,72%. Από τις αρχές του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 5,89%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,06%, ενώ από τις αρχές κ ενισχύεται άνοδο 2,06%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,50%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 4,76%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη 14,34%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.510,798 εκατ. ευρώ, , ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 302,160 εκατ. ευρώ, έναντι 578,121 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 1,954 δισ. ευρώ, στα 153,722 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του νέου έτους είναι αυξημένη κατά 7,469 δισ. ευρώ.

