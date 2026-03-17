Το Brent ανέβηκε ξανά στα 103 δολάρια το βαρέλι

Η τιμή του βαρελιού της WTI σημείωσε άνοδο 2,71%, στα 96,03 δολάρια, ενώ του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραψε άνοδο 2,78%, στα 103 δολάρια

Πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου ξαναπήραν την ανηφόρα στις ασιατικές αγορές νωρίς το πρωί, με την πορεία τους εμφανώς επηρεασμένη από τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διατάραξη της προσφοράς, παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε άνοδο 2,71% στα 96,03 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 5,28% την προηγουμένη. Αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 2,78% στα 103 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 2,84% χθες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: πετρέλαιο βαρέλι Brent WTI Κρίση στη Μέση Ανατολή
