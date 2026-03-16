Με κέρδη έκλεισε η Wall Street

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 387,94 μονάδων - Ο δείκτης Nasdaq έκλεισε με άνοδο 268,81 μονάδων - Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έκλεισε με άνοδο 67,19 μονάδων

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και την άνοδο των μετοχών εταιρειών οι οποίες σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 387,94 μονάδων (+0,83%), στις 46.946,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 268,81 μονάδων (+1,22%), στις 22.374,17 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 67,19 μονάδων (+1,01%), στις 6.699,38 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
