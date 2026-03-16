Με κέρδη έκλεισε η Wall Street

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και την άνοδο των μετοχών εταιρειών οι οποίες σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 387,94 μονάδων (+0,83%), στις 46.946,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 268,81 μονάδων (+1,22%), στις 22.374,17 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 67,19 μονάδων (+1,01%), στις 6.699,38 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

