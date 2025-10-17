Tης Μαρίνας Χαραλάμπους

Πόσες χιλιάδες ευρώ κοστίζει τελικά η «αυθεντικότητά» τους; Ποια είναι η επόμενη μέρα στο "Digital Marketing";

Από τα «εμπορικά» στο Instagram μέχρι τα βίντεο των 15 δευτερολέπτων στο TikTok, η Ελλάδα όπως όλα δείχνουν ζει τη «χρυσή εποχή» των influencers. Πρόσωπα όπως η Ιωάννα Τούνη έχουν μετατρέψει τη δημοφιλία τους σε αυτοκρατορία, υπογράφοντας συνεργασίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Πίσω από τα hashtags και τα reels, όμως, κρύβεται μια ολόκληρη βιομηχανία που εξελίσσεται ταχύτατα. Αρκετές φορές τα social media καθορίζουν κυριολεκτικά τι θα φορέσει, τι θα αγοράσει και πού θα ταξιδέψει ο Έλληνας χρήστης. Μιλήσαμε με τον Νίκο Ξυδά, ιδρυτή της διαφημιστικής Humble, για να αποκωδικοποιήσουμε τα μυστικά του influencer marketing. Ποιοι πληρώνονται και πόσο, ποιους αγαπά το κοινό, και αν τελικά η αυθεντικότητα στα social είναι αληθινή ή απλώς καλά σκηνοθετημένη. Πόση «αυθεντικότητα» χωρά σε έναν κόσμο που πληρώνεται για να δείχνει αυθεντικός;

Πώς έχει αλλάξει η έννοια του “influencer” τα τελευταία χρόνια;

Μετά τον covid είχαμε τις εξής δυο ισχυρές μεταβολές. Πρώτον, είχαμε την μεγάλη άνοδο του TikTok στο κοινό, το οποίο μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήσαμε πριν από λίγο καιρό, κατατάσσεται ως το δεύτερο αγαπημένο κοινωνικό δίκτυο πίσω από το Instagram, για τους Έλληνες! Δεύτερον, το TikTok "εκπαίδευσε" τους χρήστες στον νέο τύπο περιεχομένου που λέγεται "Short form video content" (τα μικρά κάθετα videos, γνωστά και ως TikToks ή Reels). Επιπλέον, το TikTok εισήγαγε τους χρήστες σε έναν νέο τύπο αλγόριθμου, ο οποίος ήταν άγνωστος μέχρι τότε στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα. Αυτός ο αλγόριθμος λέει ότι δεν χρειάζεται να ακολουθείς κάποιον creator/influencer για να δεις τα videos του. Εάν το περιεχόμενο του creator είναι ενδιαφέρον, τότε θα σου το δείξει ο αλγόριθμος ακόμη και εάν δεν τον ακολουθείς. Αυτήν την νέα λογική στον αλγόριθμο "αντέγραψαν" και τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, με αποτέλεσμα να αυξήσουν σημαντικά τις ευκαιρίες που έχουν νέοι creators για να κερδίσουν κοινό, αφου πλέον αρκεί να "πιάσεις" τον παλμό του κοινού με έξυπνα, αστεία ή ενδιαφέροντα videos και έτσι να κερδίζεις followers. Αυτές οι δύο λοιπόν μεταβολές (άνοδος TikTok και μεταβολή του αλγορίθμου), δημιούργησαν πολλούς νέους influencers και ισχυροποίησαν ακόμη περισσότερο τους ήδη "ισχυρούς" influencers, βοηθώντας τους να αυξήσουν της αλληλεπιδράσεις τους με το κοινό.

Μπορείτε να μας πείτε που κυμαίνονται τα ποσά στην Ελλάδα σε κάποιους από τους καλύτερους influencers;

Έχουμε κάνει ετησία συνεργασία με κορυφαίο Έλληνα Influencer του οποίου η αμοιβή ανήλθε στα 120.000€ με αντάλλαγμα συγκεκριμένο αριθμό δημοσιεύσεων και stories κάθε μήνα. Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο ποσό που έχουμε δώσει για παρουσία Influencer σε ένα video είναι τα 40.000€, και αφορούσε video το οποίο προβλήθηκε σε digital περιβάλλον και όχι στην τηλεόραση.

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη φήμη, τους followers και το engagement (ικανότητα του influencer να τραβά την προσοχή του κοινού του).

Θα έλεγα ότι μια ενδεικτική κατάταξη θα ήταν ως εξής:

Nano-influencers: από ανταλλακτική συνεργασία έως 250€/post.

Micro-influencers: από 300€/post έως 1000€/post

Macro-influencers: από 500€/post έως 3000€/post

Mega-influencers: από 3000€/post έως 10.000€+/post

Πιστεύετε ότι το κοινό αρχίζει να κουράζεται από το «στημένο» περιεχόμενο; Ποια είναι η τάση στα social media;

Σε καμία περίπτωση! Το κοινό έψαχνε, ψάχνει και θα συνεχίσει να ψάχνει πρότυπα στο πρόσωπο προβεβλημένων ανθρώπων. Επιπλέον, από την έρευνα που κάναμε προέκυψε ότι το κοινό ενδιαφέρεται πολύ ενεργά να παρακολουθεί influencers και content creators, τους συμβουλεύεται για τις αγοραστικές του επιλογές, ακολουθεί τις προτιμήσεις τους σε σχέση με επιλογές εξόδου και διακοπών, και γενικά αυτό που φαίνεται είναι ότι ο κόσμος προτιμά να καταναλώνει "επώνυμο" περιεχόμενο σε σχέση με οποιαδήποτε θεματική τον ενδιαφέρει (πχ μόδα, φαγητό, κα), παρά ανώνυμο.

Ποιοι influencers κερδίζουν έδαφος;

Αυτοί που μπορούν να κερδίσουν την προσοχή του κοινού στον "ωκεανό" του περιεχομένου που υπάρχει στα Social media. Επιπλέον, αυτοί με τους οποίους μπορεί ο κόσμος να ταυτιστεί.

Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για να είναι ένας influencer αποτελεσματικός σήμερα;

Ακριβώς αυτό που είπα και στην προηγούμενη απάντηση. Το να μπορεί να κερδίζει την προσοχή του κοινού. Δεν είναι μόνο θέμα αναγνωρισιμότητας (να είναι κάποιος γνωστός) ή να έχει πολλούς followers, περισσότερο σημασία έχει το λεγόμενο "engagement", η δυνατότητα δηλαδή του influencer να αποσπά την προσοχή και αλληλεπίδραση του κοινού. Δηλαδή, να "κερδίσει" τα views, τα likes, τις κοινοποιήσεις. Πρέπει να είναι συνεχώς στην επικαιρότητα -ειδικά εάν πρόκειται για mega influencer- και να απασχολεί την κοινή γνώμη.

Υπάρχει ακόμα χώρος για «νέες φωνές» ή η αγορά έχει κορεστεί;

Βεβαίως και υπάρχει, και θα υπάρχει πάντοτε. Όπως απέδειξαν λογαριασμοί όπως για παράδειγμα αυτός της κυρίας Χαραλαμπούδη (5 minutes mom) ή της μητέρας του Μάξιμου. Πάντα υπάρχει χώρος στην κορυφή, και εαν αναλογιστούμε ότι πρακτικά ο αλγόριθμος "πριμοδοτεί" όποιον μπορεί να φτιάξει ενδιαφέρον περιεχόμενο, τότε καταλαβαίνουμε ότι οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει

influencer ή να κερδίσει δημοσιότητα, αρκεί να μπορεί να δημιουργήσει videos που θέλει να δει ο κόσμος. Το πόσο γνωστός θα γίνει, εάν θα βγάλει χρήματα ή το πόσο θα μείνει στην επικαιρότητα, όλα αυτά εξαρτώνται από τον ίδιο τον άνθρωπο, το ύφος του, την εμφάνισή του, τα λεγόμενά του και τις αντιλήψεις του.

Οι influencers «πουλάνε» αυθεντικότητα ή απλώς ξέρουν πώς να τη σκηνοθετούν;

Και τα δύο θα έλεγα. Ένας πετυχημένος content creator παρακολουθεί διαρκώς τις προτιμήσεις του κοινού. Κάθε τι που ανεβάζει είναι και μια έρευνα κοινής γνώμης. Βλέπει δηλαδή το πως ανταποκρίνεται το

κοινό, και το εάν θέλει να του παρουσιάσεις ένα θέμα ή μια δραστηριότητα από την μία ή από την άλλη οπτική. Συνεπώς, μιας και ο στόχος του κάθε influencer είναι να μεγιστοποιήσει τον αριθμό των προβολών του,

αναπόφευκτα λαμβάνει υπόψιν του το πως θέλει το κοινό του να παρουσιαστεί η κάθε ιστορία. Σε άλλους μπορεί αυτό να ταυτίζεται με το "ωμό", αυθεντικό, ανεπιτήδευτο και σε άλλους με το "σκηνοθετημένο".

Όταν όλα είναι συνεργασίες, υπάρχει ακόμα “γνήσια γνώμη” ή απλώς καλά αμειβόμενο περιεχόμενο;

Ένας influencer θα σου πει "ναι, διότι επιλέγω τις συνεργασίες μου βάσει των προϊόντων που προτιμώ". Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε πως αυτό δεν είναι πάντοτε αλήθεια. Νομίζω όμως ότι πλέον το κοινό γνωρίζει καλά πότε ένας influencer είναι "supermarket" και πότε "μπουτίκ".

Πώς αξιολογείτε την επιτυχία μιας influencer καμπάνιας; Είναι τα likes, οι πωλήσεις ή κάτι βαθύτερο;

Όταν μια influencer marketing ενέργεια αποδώσει καλά, τότε επηρεάζονται όλα τα κρίσιμα μεγέθη: τα likes, τα σχόλια, οι κοινοποιήσεις, τα τηλέφωνα στην επιχείρηση, οι πωλήσεις στο site και ο κόσμος στο κατάστημα.

Όχι, δεν είναι κάτι βαθύτερο το οποίο περνάει απαρατήρητο. Επειδή ουσιαστικά αυτές οι ενέργειες απευθύνονται "μαζικά" στον κόσμο, εάν αποδώσουν καλά, η ανταπόκριση δεν περνά απαρατήρητη.

Πώς μπορεί ένας influencer να μετατραπεί από “πρόσωπο προβολής” σε “brand”;

Αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Διότι πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί influencers, κορυφαίοι, με εκατομμύρια followers και πασίγνωστοι στην ελληνική κοινωνία, με τους οποίους όμως δεν επιθυμούν να συνεργαστούν

οι μεγάλες εταιρείες και τα γνωστά brands. Άρα, δεν θα τους χαρακτήριζε κάποιος ως "brands", αλλά περισσότερο σαν "μόδα".

Για να γίνεις brand, όπως είναι για παράδειγμα οι αδερφές Kardashian, η Hailey Bieber, η Selena Gomez, ή όπως είναι στην χώρα μας ο Άκης Πετρετζίκης, η

Αθηνά Οικονομάκου, η Ελένη Φουρέιρα, δεν αρκεί να κατακτήσεις τα "ποσοτικά" στοιχεία. Δηλαδή δεν αρκούν οι followers και οι προβολές. Πρέπει να αντιπροσωπεύεις "αξίες" με τις οποίες ταυτίζεται ο κόσμος. Πρέπει να είσαι πρότυπο για εκατομμύρια ανθρώπους, να είσαι συνεπής, και να έχεις "φανατικό" κοινό που σε ακολουθεί συχνά και θέλει να σου μοιάσει.

Τι κάνει μια καμπάνια επιτυχημένη;

Έχει να κάνει με την ικανότητα της καμπάνιας να απασχολήσει την κοινή γνώμη. Δηλαδή, το μήνυμα της καμπάνιας να συζητηθεί, να απασχολήσει τις παρέες, να διαμοιραστεί μέσω κοινοποιήσεων, και να παράξει επιπλέον δημοσιότητα. Τα ειδησεογραφικά sites να γράψουν για την καμπάνια, ο κόσμος να ανεβάσει δικά του videos όπου σχολιάζει την συγκεκριμένη καμπάνια, και γενικότερα όχι απλώς να "προβληθεί" το μήνυμα αλλά να "προβληματίσει" και να επηρεάσει.

Πώς βλέπετε το μέλλον του marketing με την είσοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Εξαρτάται από την οπτική που το βλέπει κανείς! Από την πλευρά του Marketing σαν "εργαλείο", τα πράγματα είναι πολύ αισιόδοξα! Θα γίνει πιο αποτελεσματικό, πιο γρήγορο και πιο οικονομικό. Θα μειωθούν οι αβεβαιότητες που υπάρχουν ακόμα και σήμερα όταν σχεδιάζεις μια στρατηγική και αναρωτιέσαι εάν θα πάει καλά και πόσο καλά θα πάει. Η άλλη οπτική αφορά το Marketing ως αντικείμενο εργασίας. Εκεί τα πράγματα είναι πιο δυσοίωνα. Οι θέσεις εργασίας θα μειωθούν, και οι περισσότερες εργασίες θα αυτοματοποιηθούν και θα τρέχουν από το AI και όχι από ανθρώπους. Μάλιστα προβλέπω ότι είναι από τους πρώτους κλάδους που θα "χτυπηθούν" από το ai.

Πώς θα σχολιάζατε το φαινόμενο της Ιωάννας Τούνη; Ξεκίνησε από το «My Style Rocks” και κατάφερε να γίνει μία από τις σημαντικότερες influencers αλλά και εκατομμυριούχος. Είναι ένα case study;

Σαφέστατα. Είναι μια προσωπικότητα που πίστεψε πολύ στον εαυτό της και απέδειξε τόσο στον ίδιο της τον εαυτό όσο και σε όλους εμάς, ότι με τις δυνατότητες που μας δίνουν τα social media, σχεδόν κάθε όνειρο μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Από την εμπειρία σας ποιοι άλλοι influencers θεωρείτε πως ξεχωρίζουν και γιατί;

Αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Για παράδειγμα, στην έρευνα που κάναμε ο κόσμος μας αρίθμησε τους αγαπημένους του influencers με την εξής σειρά:

1. Ιωάννα Τούνη

2. «Δεν μου αρέσει κανένας»

3. Modern Ciderella

4. Fipster

Από την άλλη, προσωπικά δεν παρακολουθώ κανένα από τους παραπάνω. Προτιμώ creators που έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Όπως είναι για παράδειγμα οι Astronio, Mr.Chem, αλλά και κωμικοί όπως ο Τσουβέλας, η «5 minutes mom», ο Φάνης Λαμπρόπουλος, κ.α. Συνεπώς, έχει να κάνει με τις προτιμήσεις του καθενός, και με ποια πρότυπα μπορεί να ταυτιστεί. Άλλωστε, όπως είχε πει και ο Warren Buffet "δείξε μου ποιον θαυμάζεις και θα σου πω τι θα γίνεις στην ζωή".

Υπάρχουν ακόμα “influencers με ουσία” ή το storytelling έχει γίνει απλώς άλλη μία στρατηγική πωλήσεων;

Φυσικά και υπάρχουν influencers με ουσία. Και δεν θα σταθώ μόνο σε όσους προωθούν εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αλλά θα μιλήσω και για άλλα πρότυπα τα οποία διαδίδουν αξίες και ήθη τα οποία είναι άξια να διαμοιραστούν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι για εμένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Αλλά υπάρχουν πολλοί ακόμη άνθρωποι που δικαίως έχουν την προβολή που έχουν και βγάζουν τα χρήματα που βγάζουν. Ναι, όπως είναι λογικό, η διαφήμιση και το εμπορικό στοιχείο έχει παρεισφρήσει στο storytelling των influencers, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι στο τέλος της ημέρας, πολλοί influencers, δημιουργούν περιεχόμενο άξιο να μοιραστεί στην κοινότητα.

Νίκος Ξυδάς, ιδρυτής της διαφημιστικής Humble

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.