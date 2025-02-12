Τι κερδίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες από τη μείωση των εισφορών στην υπερωριακή εργασία

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Διάταξη με την οποία θα προβλέπεται οριζόντια μείωση των εισφορών της υπερωριακής εργασίας προετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας σε μια ακόμη πρωτοβουλία που στόχο έχει τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους που βαραίνει εργαζόμενους και επιχειρήσεις.



Η μείωση αφορά τις εισφορές που καταβάλλονται προσαυξημένες για την υπερεργασία, τις υπερωρίες, τη νυχτερινή εργασία και τις Κυριακές και θα αφορά όχι μόνο συγκεκριμένους κλάδους αλλά το σύνολο της οικονομίας. Η διάταξη που έχει δρομολογηθεί να προχωρήσει μέσα στον μήνα ει δυνατόν, θα επιφέρει άμεσο όφελος στην τσέπη τόσο του εργαζόμενου όσο και του εργοδότη καθώς πλέον οι εισφορές δε θα υπολογίζονται επί των αυξημένων αποδοχών αλλά επί του βασικού ωρομισθίου. Ο εργαζόμενος δηλαδή θα αμείβεται για υπερωριακή εργασία αλλά θα καταβάλλει – όπως και ο εργοδότης – εισφορές κανονικού ημερομισθίου.



Με βάση τη νομοθεσία οι συντελεστές προσαύξησης των αποδοχών που ισχύουν είναι:

20% για την υπερεργασία (δηλαδή την πρώτη ώρα απασχόλησης μετά το προβλεπόμενο ωράριο

40% για την υπερωρία

25% για την νυχτερινή απασχόληση

75% για τις Κυριακές και αργίες

Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν εργαζόμενο ο οποίος εργάζεται Κυριακή, επομένως το ωρομίσθιο του πρέπει να αυξηθεί κατά 75%.

Ας υποθέσουμε ότι με την προσαύξηση αυτή το ωρομίσθιο του αυξάνεται από τα 10€ αν ήταν καθημερινή στα 17,5€ μεικτά.

Με το ισχύον καθεστώς θα έπρεπε να καταβληθούν εισφορές 6,15€ που αντιστοιχούν σε 2,34€ στον εργαζόμενο (κι άρα στην τσέπη του 15,16€) και 3,81€ στον εργοδότη.

Μετά τη διάταξη οι εισφορές θα υπολογίζονται στο βασικό ημερομίσθιο, δηλαδή στα 10€, άρα θα υποχωρήσουν στα 3,52€, και θα επιμερίζονται 1,34€ στον εργαζόμενο και 2,18€ στον εργοδότη.

Επομένως, το όφελος στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 1€/ώρα απασχόλησης την Κυριακή για τον εργαζόμενο, επομένως 8€ στο οκτάωρο και 16€/μήνα αν υποθέσουμε ότι ο εργαζόμενος εργάζεται 2 Κυριακές το μήνα ( συμβαίνει πολύ συχνά στην τηλεόραση για παράδειγμα).

Αντίστοιχα το όφελος για τον εργοδότη είναι 1,63€/ώρα και 13,04€ στο οκτάωρο.



Σε άλλο παράδειγμα, ας πάρουμε έναν εργαζόμενο που έχει δουλέψει μέσα στο μήνα 60 ώρες νυχτερινή εργασία.

Με βάση πάλι ένα ημερομίσθιο των 10€ το όφελος για τον εργαζόμενο είναι 19,8€ και για τον εργοδότη 32,4€.



Εκτός από ενίσχυση στα πορτοφόλια εργοδοτών κι εργαζομένων, το Υπουργείο Εργασία προσδοκά το μέτρο να λειτουργήσει και σαν κίνητρο ώστε οι εργοδότες να δηλώνουν την υπερωριακή εργασία των εργαζομένων τους.



Ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση με ομολογουμένως θεαματικά αποτελέσματα – που εν πολλοίς οδήγησαν και στην απόφαση για τη μείωση των εισφορών στις υπερωρίες – λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας , χάρη στην οποία (συνεπικουρούμενη βεβαίως κι από τα τσουχτερά πρόστιμα που προβλέπονται) οι δηλωμένες υπερωρίες έχουν αυξηθεί κατά 815.509 τα χρόνια λειτουργίας της. Σε ορισμένους κλάδους η αύξηση των δηλωμένων υπερωριών ξεπερνά το 60% γεγονός που μαρτυρά και το μέγεθος του προβλήματος της υποδηλωμένης ή μαύρης εργασίας.



Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στους κλάδους που εφαρμόζεται ήδη η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας η αύξηση των υπερωριών ήταν:

60% στα σούπερ μάρκετ ( 216,731 ώρες το 2024 έναντι 135.466 το 2021)

38% στις τράπεζες ( 82.236 ώρες το 2024 έναντι 59.470 το 2021)

34% στις βιομηχανίες (2.019.082 ώρες το 2024 έναντι 1.503.813 το 2023).

28% στις εταιρείες security (454.547 ώρες το 2024 έναντι 355.584 ώρες το 2022).



Κι ακόμη το μέτρο δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως σε εστίαση και τουρισμό, κλάδοι που παραδοσιακά έχουν στους κόλπους σημαντικές ώρες υπερωριών ενώ 2/3 εργαζόμενοι δηλώνονται ως μερικής απασχόλησης.



Η ρύθμιση αυτή του Υπουργείου Εργασίας έρχεται να προστεθεί στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα (μισή για τον εργοδότη και μισή για τον εργαζόμενο) που ισχύει από την πρώτη Ιανουαρίου.

Από το 2019 το μη μισθολογικό κόστος έχει μειωθεί κατά 5,4 μονάδες ενώ η κυβέρνηση «χρωστά» μια μείωση μισής περαιτέρω μονάδας.

Πηγή: skai.gr

