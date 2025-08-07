Τι δείχνει το crash test βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείων για τον Ιούνιο

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Και αύξηση της πληρότητας και αύξηση της χρέωσης. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα σχετικά με τις επιδόσεις του ξενοδοχειακού τομέα τον Ιούνιο, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ).



Ως προς την πληρότητα, άγγιξε τον Ιούνιο το 78,5%, αυξημένη κατά σχεδόν 3 μονάδες (75,7%) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τον Μάιο, η πληρότητα των περίπου 440.000 ξενοδοχείων που λειτουργούν νόμιμα σε όλη την επικράτεια είχε υπολογιστεί στο 62%. Μια αύξηση 16,5 μονάδων, απόλυτα αναμενόμενη δεδομένου ότι ο Ιούνιος είναι ο πρώτος μήνας της «διακεκαυμένης» ζώνης της τουριστικής περιόδου.



Κατά 5 ευρώ (3,5%) αυξημένη ήταν η μέση τιμή διάθεσης ενός δωματίου στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Διαμορφώθηκε στα 147 ευρώ έναντι 142 ευρώ τον περσινό Ιούνιο.

Τον Μάιο, η μέση τιμή βρέθηκε στα 112 ευρώ και ήταν μάλιστα -έστω και οριακά, κατά 1 ευρώ- χαμηλότερη από ό,τι τον Μάιο του 2023.



Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι η ΕΛΣΤΑΤ, υπολόγισε την αύξηση των τιμών σε ξενοδοχεία, μοτέλ και πανδοχεία για τον Ιούνιο σχεδόν σε διπλάσιο ύψος, στο 6,7% για την ακρίβεια.



Το αντίπαλον δέος, τα καταλύματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσων (ΙΝΣΕΤΕ), δεν φαίνεται να έχει παρόμοια απόδοση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.



Ποσοτικά σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Τον Ιούνιο σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ τόσο σε καταλύματα όσο και σε κλίνες. Φέτος ξεπεράσαμε το 1 εκατομμύριο σε κλίνες ήδη από τον Απρίλιο (ενώ πέρυσι αυτό συνέβη τον Ιούνιο), κλίνες οι οποίες στην περιοχή της Αττικής είναι διπλάσιες από αυτές των ξενοδοχείων.



Όσον αφορά όμως την πληρότητα, τον Ιούνιο βρέθηκε μόλις στο 40%, όσο ακριβώς και την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Εφόσον διατηρηθεί ο περσινός ρυθμός, τον Ιούλιο θα πρέπει να περιμένουμε πληρότητα λίγο πάνω από το 50%.



Η χρέωση είναι αυτή που εξηγεί εν μέρει γιατί τα ακίνητα προς βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα αυξάνονται και πληθύνονται. Η μέση ημερήσια χρέωση στα ελληνικά καταλύματα αυτό το καλοκαίρι διαμορφώνεται σύμφωνα με την airDNA στα 220 ευρώ. Κάπως έτσι η Ελλάδα είναι στην πρώτη πεντάδα των πιο ακριβών περιοχών στην Ευρώπη μετά το Μονακό, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.



Η μέση διάρκεια παραμονής τον Ιούνιο στη χώρα μας σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ήταν 3,8 διανυκτερεύσεις, οριακά αυξημένη από τις περσινές 3,7 διανυκτερεύσεις.



Οι ξένοι επισκέπτες κυριαρχούν, με το ποσοστό τους έναντι των Ελλήνων να ξεκινά από το 60% τον Ιανουάριο για να φτάσει το 92% τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr

