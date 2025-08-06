Του Βασίλη Καλτσά

Βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα της τουριστικής περιόδου και όσοι δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την καλοκαιρινή τους άδεια, στην πλειονότητά τους έχουν ήδη καταστρώσει τα σχέδιά τους. Όσοι βεβαίως κάνουν διακοπές φέτος, γιατί περίπου οι μισοί Έλληνες δηλώνουν ότι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν έχουν κατασταλάξει και που ψάχνουν ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, δυστυχώς οι ευκαιρίες είναι ελάχιστες, καθώς η πληρότητα είναι στα ύψη και οι τιμές «αλμυρές».

Πόσο κοστίζει, όμως, σήμερα μια εβδομάδα διακοπών, από τις 9-16 Αυγούστου σε 10 δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς;

Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα, καθώς σε κάποιες γραμμές έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, σε κάποιες άλλες δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για αμάξι, οπότε δεν μπορούν να βγουν ακριβή συμπεράσματα για τη συγκεκριμένη περίοδο. Σε γενικές γραμμές, αυτό που εκτοξεύει τις τιμές, είναι κυρίως η κράτηση για αυτοκίνητο.

Πάντως, ακόμα και αν κάποιος επιλέξει να μην ταξιδέψει με αυτοκίνητο, θα πρέπει να πληρώσει αδρά για ενοικίαση, εκτός και εάν επιλέξει τα τοπικά μέσα μεταφοράς.

Πληρότητα

Εξετάσαμε 10 δημοφιλείς προορισμούς και δύο υπο - περιπτώσεις: διαμονή δύο ατόμων και διαμονή μιας οικογένειας με δύο παιδιά.

Η πληρότητα ξεπερνά το 90% και φτάνει μέχρι το 99% (εξετάζοντας στοιχεία από ηλεκτρονικές πλατφόρμες).

Τιμές καταλυμάτων

Οι τιμές για την περίοδο 9-16 Αυγούστου, είναι στην πλειοψηφία τους στα ύψη. Ενα ζευγάρι χρειάζεται για τη διαμονή του και μόνο ποσό 1.589 ευρώ, ενώ μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί ακόμα και 2.723 ευρώ.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπου σε κάποια νησιά υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα καταλύματα, σε πιο προσιτές τιμές.

Πηγή: skai.gr

