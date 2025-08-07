Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 ανήλθε στο ποσό των 7.080,6 εκατ. ευρώ (8.130,2 εκατ. δολάρια) έναντι 6.657,2 εκατ. ευρώ (7.141,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 560,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 560,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,0%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 ανήλθε στο ποσό των 3.943,0 εκατ. ευρώ (4.554,7 εκατ. δολάρια) έναντι 4.301,7 εκατ. ευρώ (4.641,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 108,8 εκατ. ευρώ δηλαδή 3,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 140,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 ανήλθε σε 3.137,6 εκατ. ευρώ (3.575,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.355,5 εκατ. ευρώ (2.499,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 33,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 452,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά

420,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,1% σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2024.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 40.656,7 εκατ. ευρώ (44.315,8 εκατ. δολάρια) έναντι 42.122,1 εκατ. ευρώ (45.396,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 3,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.454,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.377,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4%, σε σχέση με το

χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 24.113,2 εκατ. ευρώ (26.424,8 εκατ. δολάρια) έναντι 25.360,3 εκατ. ευρώ (27.497,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 974,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.021,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,8%,

σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 16.543,5 εκατ. ευρώ (17.891,0 εκατ. δολάρια) έναντι 16.761,8 εκατ. ευρώ (17.899,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 479,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 356,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,7%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοενωσιακών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοενωσιακών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

Πηγή: skai.gr

