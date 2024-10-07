Επιβράδυνση της πτωτικής πορείας που ακολουθεί από το 2023, κατέγραψε στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 η ευρωπαϊκή βιομηχανία ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας, με όλους τους οικονομικούς δείκτες ωστόσο να εμφανίζουν αρνητικό πρόσημο, όπως επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ).

«Η συνεχιζόμενη υποτονική κατανάλωση λόγω του πληθωρισμού, η οικονομική αβεβαιότητα και οι γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις μη ανταγωνιστικές τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη οδήγησαν τον κλάδο σε αρνητική πορεία», επισημαίνει ο σύνδεσμος, σημειώνοντας στην ανακοίνωσή του ότι τα στοιχεία που γνωστοποιεί προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ένδυσης - Κλωστοϋφαντουργίας (EURATEX).

Συγκεκριμένα, η παραγωγή του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημείωσε μείωση 5,3% στην κλωστοϋφαντουργία και 4,9% στην ένδυση, με τον κύκλο εργασιών των βιομηχανιών της αλυσίδας, να παρουσιάζει πτώση 5,6% και 2,3% αντίστοιχα.

Μείωση κατέγραψαν και οι εξαγωγές προϊόντων με την πτώση στον κλάδο της ένδυσης να διαμορφώνεται στο 1,1% και της κλωστοϋφαντουργίας στο 2,7%. Η μείωση της κατανάλωσης στην Ευρώπη επηρέασε και τις εισαγωγές προϊόντων της αλυσίδας, με πτώση 4% στην κλωστοϋφαντουργία, αλλά αντιθέτως, άνοδο 3% στην ένδυση.

Στο μεταξύ, όπως τονίζει ο ΣΕΠΕΕ, το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη συνέχισε να αυξάνεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 για την ένδυση (+2,3%), ενώ στον αντίποδα, στην κλωστοϋφαντουργία καταγράφηκε μικρή υποχώρηση κατά -0,6%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

