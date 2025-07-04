Θεοδωρικάκος: Υλοποιούμε το εθνικό σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας

«Η Ελλάδα του 2030 πρέπει να είναι μια ισχυρή πατρίδα που παράγει και εξάγει πολύ περισσότερα. Μια οικονομία εξωστρεφής, παραγωγική, δυναμική και ανταγωνιστική, που δίνει περισσότερες ευκαιρίες προόδου στους νέους ανθρώπους και μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους Έλληνες», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΕ στη Θεσσαλονίκη στα 50 χρόνια λειτουργίας του Συνδέσμου, σε μια συγκυρία την οποία χαρακτήρισε «πολύ κρίσιμη για την Ελλάδα και την Ευρώπη».



«Η Ευρώπη οφείλει να διαμορφώσει τη δική της στρατηγική με νέα οπτική για την ασφάλεια και τη βιώσιμη προοπτική της. Να στηριχθεί περισσότερο στις δικές της δυνάμεις. Μέσα σε ένα περιβάλλον που θυμίζει κινούμενη άμμο, η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από την ενίσχυση της παραγωγής και της πραγματικής οικονομίας», επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης.



Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «παρά τις σοβαρές επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας», όπως η μείωση της ανεργίας στο 7,9%, η αύξηση των εξαγωγών στα 50 δισ. ευρώ και η σημαντική ενίσχυση της βιομηχανίας, «το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παραμένει, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στα επίπεδα που ήταν όταν η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωζώνη». «Οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά, διότι διαφορετικά θα ξαναβρούμε μπροστά μας –και όχι αργά– τις συνέπειες αυτού του ελλείμματος», προειδοποίησε, χαρακτηρίζοντας την ανάγκη για παραγωγικό μετασχηματισμό «κατεπείγουσα» και σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να πάρει άλλες αναβολές».

«Αυτήν ακριβώς τη στρατηγική εξυπηρετεί ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, που ψηφίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες. Ένα εργαλείο εθνικής σημασίας, που κατευθύνει σημαντικούς πόρους στην πραγματική οικονομία και ενσωματώνει τις μεγάλες στρατηγικές προτεραιότητες της εποχής: την ενίσχυση της βιομηχανίας και τον εκσυγχρονισμό και την αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα. Τοποθετεί στο επίκεντρο της ανάπτυξης την περιφέρεια – και ιδιαίτερα τους παραμεθόριους νομούς της χώρας», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι η Μακεδονία και η Θράκη είναι στο επίκεντρο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.



Σημείωσε πως η Κυβέρνηση είναι απολύτως συνεπής ως προς τις χρονικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει για τον νέο αναπτυξιακό και ήδη βγήκαν στον «αέρα» τα τρία πρώτα καθεστώτα με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ ανά καθεστώς. Όπως τόνισε, η πλατφόρμα αιτήσεων για τον Αναπτυξιακό Νόμο είναι ήδη ανοιχτή και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 10 Σεπτεμβρίου. «Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν μέσα σε 90 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας», σημείωσε, ενώ ανακοίνωσε ότι το φθινόπωρο θα ενεργοποιηθεί νέο καθεστώς για εξωστρέφεια και νέες τεχνολογίες, «που αφορούν το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας».



«Το 80% των χρημάτων που πληρώνει σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης για προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους πηγαίνει στον τουρισμό», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, διευκρινίζοντας ότι «δεν θα ήταν λογικό, από εδώ και στο εξής, να συνεχίσουμε να δίνουμε το 80% ενός αναπτυξιακού νόμου μόνο σε τουριστικές επενδύσεις».

«Στηρίζουμε τον τουρισμό για να πάει πιο μπροστά και ποσοτικά και ποιοτικά, αλλά προφανώς δεν επιθυμούμε να είναι η μονοκαλλιέργεια της ελληνικής οικονομίας», υπογράμμισε.



Αναφερόμενος στο τεχνολογικό πάρκο ThessINTEC στη Θεσσαλονίκη, το χαρακτήρισε «εμβληματικό έργο και στρατηγική επιλογή» και διαβεβαίωσε ότι «ακόμη και αν, για λόγους που δεν σχετίζονται με τη δική μας θέληση, δεν ολοκληρωθεί στην περίοδο που ορίζει το Ταμείο Ανάκαμψης, το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι απολύτως δεσμευμένο να χρηματοδοτήσει με δικούς του εθνικούς πόρους την ολοκλήρωση του έργου».

Για την Εθνική Πολιτική Ποιότητας σημείωσε ότι «την Παρασκευή ξεκινά στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, με στόχο «να εδραιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ως στρατηγικό πλεονέκτημα για την οικονομία της πατρίδας μας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Η ποιότητα είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η εμπιστοσύνη του πολίτη, η δύναμη της οικονομίας και η αξιοπιστία της χώρας στο διεθνές περιβάλλον». «Το “Made in Greece” πρέπει να γίνει σήμα ποιότητας και αξιοπιστίας», επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στη δημιουργία Εθνικού Ψηφιακού Μητρώο Πιστοποιήσεων και Ελέγχων και στη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Ποιότητας. Παράλληλα, ανέφερε ότι αναβαθμίζονται οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σύστημα ποιότητας – όπως το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, το Εθνικό Σύστημα Ποιότητας, ο ΕΛΟΤ και το Εθνικό Ίδρυμα Μετρολογίας – με νέο προσωπικό και ψηφιακά εργαλεία.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος απευθύνθηκε στους επιχειρηματίες, λέγοντας: «Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι το Υπουργείο σας. Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε το νέο παραγωγικό πρότυπο για τη χώρα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.