Αυξήσεις στα ήδη «τσιμπημένα» ακίνητα αναμένεται να φέρει το πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2» που θα εκκινήσει στις αρχές του νέου έτους και το οποίο θα ωφελήσει περίπου 20.000 οικογένειες να αποκτήσουν την δική τους κατοικία με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

Όπως αναφέρει στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο CEO της εφαρμογής «Spitogatos», Δημήτρης Μελαχροινός: «Βλέπουμε τις τιμές με μειωμένο ρυθμό να αυξάνονται και βλέπουμε και την ζήτηση που είναι ιδιαίτερα έντονη τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό».

Σε ερώτηση για το ποιοι από το εξωτερικό ενδιαφέρονται για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, ο κ. Μελαχροινός ανέφερε: «εξαρτάται από την περιοχή. Υπάρχουν οι χώρες που έχουν και ελληνική ομογένεια και που ενδιαφέρονται παραδοσιακά για την Ελλάδα. Η πρώτη για παράδειγμα είναι οι ΗΠΑ. Ήταν για πολλά χρόνια η Γερμανία ενώ είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη βόρεια Ελλάδα για παράδειγμα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, πέραν από τη Γερμανία και από τις γειτονικές χώρες, από Βουλγαρία, Τουρκία, Σερβία...».

Οι πιο ακριβές περιοχές της Αθήνας

Όσον αφορά το εύρος των τιμών που κυμαίνονται τα ακίνητα, ο ίδιος αναφέρει: «Αυτό εξαρτάται από την περιοχή. Για παράδειγμα, στην Αττική, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, τα νότια και τα νοτιοανατολικά, η μέση τιμή αναζήτησης είναι 200-250.000 ευρώ. Από κει και πέρα, στις υπόλοιπες περιοχές είναι κάτω από 200.000».

Για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2», εξηγεί πως «έχει συγκεκριμένα όρια τιμών και τα ζητούμενα ποσά είναι λίγο χαμηλότερα, μιας και το ανώτατο όριο είναι 250.000 ευρώ. Οπότε, ανάλογα την περιοχή».

Το μεγάλο πρόβλημα του στεγαστικού και πώς μπορεί να λυθεί

«Σπίτια υπάρχουν αλλά δεν υπάρχουν πολλά και γενικά υπάρχει θέμα για την προσφορά. Δηλαδή υπάρχουν διαθέσιμα πολύ λιγότερα σε σχέση με όσα υπήρχαν και σίγουρα πολύ λιγότερα ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν την υψηλή ζήτηση που υπάρχει. Υπάρχουν και πολλά που είναι αδιάθετα αυτή τη στιγμή, όπως ακίνητα του δημοσίου, ακίνητα που ανήκουν σε funds».

Για το πώς θα λυθεί το στεγαστικό, ο κ. Μελαχροινός απαντά: «πρέπει να αυξηθεί η προσφορά και για να γίνει αυτό πρέπει να απελευθερωθούν πολλά από τα σπίτια που είναι ''εγκλωβισμένα'' και να βγουν στην αγορά. Αυτό είναι μονόδρομος».

Για τα νεόδμητα ακίνητα ο κ. Μελαχροινός αναφέρει πως «υπάρχει αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα σε σχέση με λίγα χρόνια πριν αλλά είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με αρκετά χρόνια πριν από την κρίση. Ωστόσο, είναι και πιο ακριβά και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση».



