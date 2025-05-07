Το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας αυξήθηκε τον Απρίλιο καθώς η μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο και η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών συνεχίζουν να επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.

Το μηνιαίο έλλειμμα έφτασε τα 1,05 τρισεκατομμύρια ρούβλια (13 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg με βάση στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Αυτό ανεβάζει το σωρευτικό έλλειμμα για τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους στα 3,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια - σχεδόν τριπλάσιο από το επίπεδο που καταγράφηκε την ίδια περίοδο του 2024.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τη ραχοκοκαλιά των κρατικών οικονομικών της Ρωσίας, μειώθηκαν κατά 12% τον Απρίλιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση.

Τα έσοδα από τα ενεργειακά αγγίζουν το 30% των συνολικών εσόδων του ρωσικού κράτους. Το διευρυνόμενο έλλειμμα υπογραμμίζει τις δημοσιονομικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει το Κρεμλίνο εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν χαμηλότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς οι στρατιωτικές δαπάνες ολοένα και αυξάνουν.

Τα έσοδα από άλλες πηγές παρείχαν μερικό μαξιλάρι, σημειώνοντας αύξηση 23% τον τελευταίο χρόνο. Το υπουργείο Οικονομικών είπε ότι τα έσοδα από άλλες πηγές εκτός ενέργειας, αναμένεται να υπερβούν «σημαντικά» τους ετήσιους στόχους, με το απροσδόκητο κέρδος να έχει ήδη συνυπολογιστεί στις πρόσφατες αναθεωρήσεις του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Ωστόσο, το υπουργείο προειδοποίησε για «σημαντικούς κινδύνους» από τα μειωμένα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το αναθεωρημένο δημοσιονομικό σχέδιο προβλέπει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα τριπλασιαστεί σε σύγκριση με την αρχική πρόβλεψη, σε μεγάλο βαθμό λόγω των ασθενέστερων προοπτικών για έσοδα από εξαγωγές ενέργειας.

Για τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μειώθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024 στα 3,7 τρισεκατομμύρια ρούβλια, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 21% στα 15,5 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Το Brent διαπραγματεύεται μέχρι στιγμής τον Μάιο κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2021, καθώς ο δασμολογικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να εκτροχιάσει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και να μειώσει τη ζήτηση ενέργειας.

Η επιδείνωση της αγοράς πετρελαίου έχει προκαλέσει ανησυχία στη Μόσχα για τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας της. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αναθεωρήσεων του αποκαλούμενου κανόνα του προϋπολογισμού της χώρας.

Με το αργό πετρέλαιο των Ουραλίων να διαπραγματεύεται κάτω από αυτό το όριο τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αξιοποιήσει το ταμείο τον Μάρτιο για να καλύψει το κενό.

Η Ρωσία είχε αρχικά προβλέψει ότι επιπλέον 1,8 τρισεκατομμύρια ρούβλια σε έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα διοχετευόταν στο ταμείο ευημερίας φέτος. Αντίθετα, η κυβέρνηση αναμένει τώρα ένα έλλειμμα 447 δισεκατομμυρίων ρουβλίων, αυξάνοντας το ενδεχόμενο να αντληθούν περαιτέρω αποθεματικά τους επόμενους μήνες.

