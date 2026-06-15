Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος Βούλγαρος για κατασκοπεία – Είχε φωτογραφία πρώην στρατοπέδου σε drone

Στο όχημά του βρέθηκε το drone, ενώ από την εξέταση του υλικού εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη, στην Καλαμαριά

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
σύλληψη

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία πολίτη στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο άνδρας πετούσε τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην περιοχή. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή.

Στο όχημά του βρέθηκε το drone, ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη, στην Καλαμαριά.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη κατασκοπεία Drone
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο