Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοίνωσε πως σήμερα, Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης για το κρίσιμο έργο της αποκατάστασης των λειτουργικών βαθών Λιμένα Βόλου μετά τις κακοκαιρίες “Daniel” και “Elias”, μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη και της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Ανάδοχης εταιρείας, «ΤΕΚΑΛ», Αργυρούς Ψαλτάκου.

Παρόντες στην υπογραφή ήταν ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζέττα Μακρή, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου/Growthfund, Στέφανος Γιουρέλης, και στελέχη της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του Ταμείου που απαρτίζουν την ομάδα έργου.

Το έργο, συμβατικής αξίας 9,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), περιλαμβάνει τη μελέτη και υλοποίηση της αποκατάστασης των λειτουργικών βαθών (εκβάθυνσης) της λιμενολεκάνης του Λιμένα Βόλου, με απομάκρυνση των προσχώσεων που έχουν συσσωρευτεί μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα “Daniel” και “Elias” τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ (PPF) ωρίμασε και διενήργησε τη διαγωνιστική διαδικασία για το εν λόγω έργο, στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή ορίστηκε η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Θεσσαλίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν ένταξής του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε σχετικά: «Η υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών του λιμένα Βόλου μετά τις καταστροφικές κακοκαιρίες “Daniel” και “Elias”, αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της κανονικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτό το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ, θέτουμε σε προτεραιότητα την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την οικονομική δραστηριότητα του λιμανιού, που αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τη Μαγνησία και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και η στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας να ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πληγεισών περιοχών. Το λιμάνι του Βόλου, μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα μπορεί να υποδέχεται πλοία με ασφάλεια, διασφαλίζοντας την ομαλή διακίνηση εμπορευμάτων και ενισχύοντας την τοπική και εθνική οικονομία. Με τον τρόπο αυτό, απαντούμε ουσιαστικά στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των υποδομών μας. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην προώθηση αυτού του έργου ζωτικής σημασίας. Με σχέδιο, συνεργασία και αποτελεσματικότητα, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες που δοκιμάζονται, εξασφαλίζοντας ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για όλους».

Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε: «Είναι μια ορθή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, εδώ και χρόνια, να υπάρχει μια Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία επιλέγει έργα στρατηγικής σημασίας εντασσόμενα σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή μη εντασσόμενα σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που ωριμάζουν πρωτίστως από το ΤΑΙΠΕΔ. Σε αυτή τη Διυπουργική Επιτροπή, που πάντα προεδρεύει ο εκάστοτε Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχουμε περάσει αρκετά έργα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα οποία πηγαίνουν με βάση τα χρονοδιαγράμματα που συνεκτικά και συλλογικά έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση. Ένα εξ αυτών είναι η εκβάθυνση του λιμένα του Βόλου. Σε αυτή τη συλλογική και συνεκτική δουλειά Διευθύνουσα Αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως γίνεται, για παράδειγμα και στην Αλεξανδρούπολη. Και η Ανάδοχος Εταιρεία έχει αποδείξει ότι παραδίδει έγκαιρα, ποιοτικά έργα και το ίδιο θα πράξει έως το καλοκαίρι του 2025 και στην περίπτωση του Βόλου. Δεν αρκεί, ωστόσο, αυτό το έργο για να αναδειχθεί και να εξελιχθεί το λιμάνι του Βόλου και οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Απαιτείται η ευρύτερη αξιοποίηση του λιμένα και η σύνδεσή του με οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες. Τις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνονται οι διαδικασίες προκειμένου να «τρέξουν» τα έργα που αφορούν την αποκατάσταση και δρόμων και γεφυρών, αλλά και του σιδηροδρομικού δικτύου, αναβαθμισμένου με υψηλότερη ανθεκτικότητα, Βόλος – Λάρισα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΤΑΙΠΕΔ και τους συναδέλφους Υπουργούς για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε έτσι ώστε έγκαιρα να δημοπρατούνται τόσο σημαντικά έργα για την περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε: «Ένα σημαντικό και μεγάλο έργο αποκατάστασης, μετά τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα “Daniel” και “Elias” που έπληξαν τη Μαγνησία, μετά τη μελετητική και διαγωνιστική διαδικασία από το ΤΑΙΠΕΔ, ξεκινά με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου. Ένα έργο που προχωρά με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων και του ΤΑΙΠΕΔ. Και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία. Με την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης των λειτουργικών βαθών του λιμένα Βόλου, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, το λιμάνι και η ιχθυόσκαλα θα καταστούν πλήρως λειτουργικές σε κάθε τους διάσταση και δραστηριότητα, συνεισφέροντας σημαντικά στην οικονομική δραστηριότητα και στην αναπτυξιακή δυναμική του Βόλου, της Μαγνησίας, της Θεσσαλίας».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε για τη σημασία του έργου: «Η υπογραφή της σύμβασης αξίας 9,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του Λιμένα Βόλου επισφραγίζει τη δέσμευση του PPF για ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην ολοκλήρωση κρίσιμων διαγωνισμών που ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη και έχουν ζωτική σημασία για τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα για τον Νομό Μαγνησίας, που δοκιμάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, ολοκληρώσαμε με διαφάνεια και συνέπεια όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας να καταστεί και πάλι πλήρως λειτουργικό, στηρίζοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλίας».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου/Growthfund, Στέφανος Γιουρέλης, δήλωσε: «Η επιτυχής συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του PPF και των συναρμόδιων Υπουργείων αποτελεί πρότυπο για την υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας. Το λιμάνι του Βόλου, μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα αναδειχθεί σε έναν ισχυρό αναπτυξιακό κόμβο, υποστηρίζοντας την τοπική οικονομία και ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Η μονάδα PPF έχει πλέον καταστεί σε ένα πολύ-εργαλείο επιτάχυνσης κρίσιμων δημοσίων έργων. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην υλοποίηση του έργου, που θα αφήσει ένα ουσιαστικό και διαχρονικό αποτύπωμα στις υποδομές και την ανάπτυξη της χώρας».

