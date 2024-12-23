Έγινε η μεγάλη φορολοταρία της ΑΑΔΕ που μοιράζει 1,2 εκατ. ευρώ σε 12 υπερτυχερούς!

Το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ που θα κερδίσει καθένας από τους 12 υπερτυχερούς είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου ενώ υπάρχουν και μικρότερες κληρώσεις για ποσά έως 1.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

