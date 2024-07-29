Ήπια ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που κινούνται στα 81,6 δολάρια το βαρέλι με άνοδο κοντά στο 1%.

Η ανοδική τιμή αντισταθμίζει τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ αποτελεί και αντίδραση στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την επίθεση με ρουκέτες στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Χεζμπολάχ για την επίθεση.

Χθες, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ εξουσιοδότησε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποφασίσει σχετικά με τον «τρόπο και το χρονοδιάγραμμα» της απάντησης στην επίθεση με ρουκέτες το Σάββατο στα Υψίπεδα του Γκολάν που σκότωσε 12 εφήβους και παιδιά.

