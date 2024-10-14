Σε δημοσίευμά της με τίτλο «Τα κορυφαία νησιά για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα», η γαλλική εφημερίδα Le Figaro παραθέτει την άποψη οκτώ μεσιτικών γραφείων για τα μέρη που θα έπρεπε οι Γάλλοι να επενδύσουν στη χώρα, αγοράζοντας ακίνητη περιουσία.

«Αν ονειρεύεστε ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα, αλλά θέλετε να μείνετε στην Ευρώπη, η Ελλάδα είναι η φθηνότερη από όλες τις χώρες», δηλώνει η υπεύθυνη του Houses in Greece, υπογραμμίζοντας πως μετά το τέλος του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τους ξένους συνταξιούχους στην Πορτογαλία, η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή προορισμό για συνταξιούχους και εύπορους αγοραστές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι δέκα προορισμοί κατά σειρά προτεραιότητας - με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται για τον καθένα, εν συντομία, στο άρθρο - είναι οι εξής: 1) Κρήτη, 2) Ρόδος, 3) Κέα, 4) Άνδρος, 5) Πάρος, 6) Σύρος, 7) Νάξος, 8) Τήνος, 9) Κέρκυρα, 10) Κως.

«Μπορείτε να βρείτε ένα σπίτι με θέα στη θάλασσα από 350.000 ή 400.000 ευρώ. Στην Ισπανία, την Ιταλία ή την Πορτογαλία, δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές», αναφέρεται στο δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας, η οποία παραθέτει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε συνομιλώντας με οκτώ επαγγελματίες του κλάδου ακινήτων στην Ελλάδα, προκειμένου να βοηθήσει τους Γάλλους αναγνώστες-υποψήφιους αγοραστές (με προϋπολογισμό της τάξεως των 500.000 ευρώ) στην αναζήτηση μόνιμης ή εξοχικής παραθαλάσσιας κατοικίας.

Η έρευνα επισημαίνει, ακόμη, ότι η Ελλάδα προσελκύει περισσότερους από 30 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει: Το κλίμα, το τοπίο, τη γαστρονομία το κόστος ζωής, περίπου 14.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής και περίπου 200 κατοικημένα νησιά.

Οι επαγγελματίες του κλάδου συμφωνούν, ωστόσο, ότι η τελική επιλογή είναι μία πολύ προσωπική υπόθεση, καθώς τα ελληνικά νησιά είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, τόσο από πλευράς αρχιτεκτονικής όσο και από πλευράς κλίματος, υποδομών, κ.λπ., ανάλογα με το τι αναζητά ο κάθε υποψήφιος αγοραστής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

