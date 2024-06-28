«Γαλλικό άρωμα» είχε η σημερινή μέρα στην δευτερογενή αγορά ομολόγων, καθώς οι μεγάλες πιέσεις που δέχθηκαν τα Γαλλικά ομόλογα εξαιτίας των εκλογών, μεταφέρθηκαν σε όλες σχεδόν τις αγορές της ευρωζώνης.

Το περιθώριο των Γαλλικών δεκαετών ομολόγων έφτασε στο 0,85% και πλησίασε στα επίπεδα στα οποία είχε εκτιναχθεί στην κρίση του 2012.

Στην ελληνική αγορά η κατάσταση ήταν σαφώς καλύτερη, ωστόσο το αντίστοιχο περιθώριο αυξήθηκε στο 1,25%- 1,29%, επιστρέφοντας στα επίπεδα του περασμένου Νοεμβρίου.

Οι αναλυτές παρόλο που εκτιμούν ότι δεν συντρέχει προφανής λόγος, καθώς τα θεμελιώδη δεδομένα της ευρωζώνης, δεν δικαιολογούν την σημερινή αντίδραση της αγοράς, οι επενδυτές φαίνεται να ανησυχούν για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, και το κατά πόσο αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν ολόκληρη την Ε.Ε

Σημείο καμπής αποτελεί η 9η Ιουνίου οπότε και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμ. Μακρόν προκήρυξε τις πρόωρες εκλογές, οι οποίες πρόκειται να (ο πρώτος γύρος) να διεξαχθούν μεθαύριο Κυριακή. Το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών , εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει στη διόγκωση του Δημόσιου Χρέους της χώρας, στην περίπτωση που ενισχυθούν τα πολιτικά άκρα.

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 48 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27 εκατ .ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 3,74% έναντι 2,45% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,29%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

