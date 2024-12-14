Λογαριασμός
Συρία: Ενισχύθηκε η ισοτιμία της συριακής λίρας έναντι του δολαρίου

Ενισχύθηκε κυμαινόμενη μεταξύ των 11.500 και 12.500 λιρών Συρίας ανά δολάριο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα ανταλλακτήρια νομισμάτων στη Δαμασκό

Syrian pound

Η συναλλαγματική ισοτιμίας του νομίσματος της Συρίας ενισχύθηκε κυμαινόμενη μεταξύ των 11.500 και 12.500 λιρών Συρίας ανά δολάριο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα ανταλλακτήρια νομισμάτων στη Δαμασκό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

