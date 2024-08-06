Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 2,58% μετά το χθεσινό sell-off

Ανακάμπτουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων σε μία προσπάθεια αντίδρασης, μετά το χθεσινό «ξεπούλημα». Ισχυρή ανάκαμψη για τον δείκτη Nikkei (+10,24%), μετά το μαζικό sell-off της Δευτέρας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.375,85 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 2,58%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,70%.

Ανοδικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+4,11%), της Motor Oil (+4,07%), των ΕΛΠΕ (+3,60%), της Autohellas (+3,40%) και της Μυτιληναίος (+3,11%).

Άνοδο 2,89% σημειώνει ο τραπεζικός κλάδος.

Ανοδικά κινούνται 85 μετοχές, 8 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Space Hellas +5,88% και Μαθιός Πυρίμαχα +5,68%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Centric -1,57% και Καρέλιας -1,21%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.