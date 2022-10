Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία για κοινή αγορά φυσικού αερίου και πλαφόν στις τιμές για παραγωγή ενέργειας Οικονομία 12:13, 19.10.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει το προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής που διεξάγεται αύριο και μεθαύριο