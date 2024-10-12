Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: Εγκαίνια για το νέο της κατάστημα στη Λάρισα

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και την παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας εγκαινίασε επίσημα το νέο της κατάστημα στη Λάρισα, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 74-76. Η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 8 Οκτωβρίου 2024, με τη συμμετοχή δύο Σεβασμιότατων Μητροπολιτών, του Λαρίσης και Τυρνάβου, κ. Ιερώνυμου, και του Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, κ. Τιμόθεου, οι οποίοι χοροστάτησαν στην τελετή.

Το γεγονός τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, επιμελητηρίων, ομοσπονδιών, συλλόγων, επιχειρηματίες, αγρότες και πλήθος κόσμου από όλη τη Θεσσαλία, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της Τράπεζας για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, στον χαιρετισμό του τόνισε: «Αυτή είναι μια ξεχωριστή μέρα, καθώς το γεγονός ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα μεγαλώνει, έχει μεγάλη σημασία για την τοπική κοινωνία. Η διαδρομή η δική μου και πριν και μετά την θέση μου ως Περιφερειάρχη, έχει να κάνει με την ενδυνάμωση και τη στήριξη της Θεσσαλίας σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο οικονομικό. Έτσι γίναμε πελάτες της Τράπεζας αυτής και προσπαθούμε να κάνουμε το αυτονόητο, να πορευτούμε μαζί ανοδικά. Εύχομαι η Τράπεζα και τα στελέχη της να συνεχίσουν να στηρίζουν την τοπική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη.»

Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, κ. Γιώργος Μπούκης, υπογράμμισε στην ομιλία του: «Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας έχει πρόσωπο, γραφεία ανοιχτά στον κόσμο, επενδυτικά εργαλεία, λύσεις και εμπειρία 30 ετών. Ακόμη και σήμερα η Τράπεζά μας διατηρεί τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε όλο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η Λάρισα είναι το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της Θεσσαλίας και πιστεύουμε πως η Τράπεζά μας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σ' αυτή την αγορά.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Τουρναβίτης, χαρακτήρισε την επέκταση στη Λάρισα ως σημαντικό ορόσημο και δήλωσε: «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε τις ποιοτικές εξατομικευμένες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας, ενισχύοντας παράλληλα το συνεταιριστικό μας μοντέλο, το οποίο στοχεύει στον άνθρωπο και την υγιή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Στον στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας είναι η επέκταση με νέο κατάστημα και στην Π.Ε. Μαγνησίας και συγκεκριμένα στην πόλη του Βόλου.»

Ο Διευθυντής του νέου καταστήματος στη Λάρισα, κ. Δημήτρης Σπυρόπουλος, κάλεσε όλους να επισκεφτούν τον οικείο χώρο, να γνωρίσουν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και να λάβουν άμεσα λύσεις από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό.

Το νέο κατάστημα προσφέρει ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων:

- Προσωπικής και επιχειρηματικής τραπεζικής

- Δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

- Καταθετικών προϊόντων

- Ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, με την επέκτασή της στη Λάρισα, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης.

