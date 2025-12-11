Συνάντηση με τον CEO της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ, Μπεν Μπλακ είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στην Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια της συναντησης επιβεβαιώθηκε η βούληση της αμερικανικής πλευράς να χρηματοδοτήσει νέα αναπτυξιακά projects στρατηγικής σημασίας με έμφαση στους τομείς της ενέργειας,της βιομηχανίας, των σύγχρονων τεχνολογιών καθώς και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την ευρύτερη αξιοποίηση των ναυπηγείων της Ελευσίνας ως λιμενικού διακομιστικού ενεργειακού κόμβου.

Πηγή: skai.gr

