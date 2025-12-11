Με βάση τον πληθωρισμό και όχι τον δείκτη μισθών θα αυξηθούν οι εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η κυβέρνηση…δεν έβγαλε τα ματιά της κι αποφάσισε να παρατείνει για ένα ακόμη χρόνο την εφαρμογή του Νόμου Βρούτση ο οποίος προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2025 οι ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών πρέπει να μεταβάλλονται με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών που θα διαμόρφωνε η ΕΛΣΤΑΤ. Αν’ αυτού και φέτος θα αυξηθούν με βάση τον πληθωρισμό όπως ορίζει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.



Πέρυσι έφταιξε το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν είχε έγκαιρα έτοιμο τον σχετικό δείκτη. Ούτε φέτος ήταν απόλυτα έτοιμος αλλά σημαντικά στην κυβερνητική απόφαση βάρυνε και το γεγονός του πολιτικού κόστους ειδικά όταν η επικράτεια είναι διάσπαρτη με μπλόκα των αγροτών.

Φανταστείτε, με τους αγρότες στους δρόμους, η κυβέρνηση να ανακοίνωνε ότι από την πρωτοχρονιά οι εισφορές τους αυξάνονται 5% με 5,5% (τόσο θα έβγαζε ο δείκτης μεταβολής μισθών). Λάδι στη φωτιά. Και θα ρίσκαρε κι ενίσχυση των μπλόκων με εξοργισμένους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι ήδη στα κάγκελα εξαιτίας του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης αλλά και γιατί γενικά η πλειονότητα των φοροελαφρύνσεων που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση τους αφήνει εκτός, ευνοώντας μισθωτούς και συνταξιούχους.



Οι αναπροσαρμογές με βάση το νέο δείκτη θα εφαρμοστούν από του χρόνου. Για φέτος οι αυξήσεις θα είναι λίγο κάτω από το μισό καθώς ο πληθωρισμός προβλέπεται να κλείσει στο 2,6%.

Αυτό σημαίνει ότι οι αυξήσεις στις 6 κλίμακες δεν θα κυμαίνονται από 13,34 ευρώ έως 36,3 ευρώ αλλά από 6,4 ευρώ έως 17,1 ευρώ.



Με βάση τα παραπάνω οι νέες κλίμακες θα διαμορφωθούν (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών υγείας) από την 1/1/2026 ως εξής:

1η κλίμακα 251 ευρώ

2η κλίμακα 301,2 ευρώ

3η κλίμακα 360,98 ευρώ

4η κλίμακα 433,89 ευρώ

5η κλίμακα 519,96 ευρώ

6η κλίμακα 676,53 ευρώ



Ελεύθεροι επαγγελματίες κι αγρότες έχουν περιθώριο έως και τις 31 Ιανουαρίου για να επιλέξουν το ύψος των εισφορών που θα πληρώνουν το 2026.

Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και για τη χρήση της απαιτείται η ταυτοποίηση με τους κωδικούς Taxis και του ΑΜΚΑ.

Η επιλογή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e- ΕΦΚΑ «Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2025».

Όσοι δεν μπουν στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία, θα παραμείνουν σε εκείνη που ήταν και το 2025.



Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ σχεδόν 8 στους 10 ασφαλισμένους (972.261 επί συνόλου 1.258.211 ήτοι 77%) επιλέγουν τη χαμηλότερη κλάση παρά το γεγονός ότι ακόμη και μετά από 40 χρόνια ασφάλισης ΔΕΝ οδηγεί σε σύνταξη μεγαλύτερη των 1000 ευρώ.



Μόλις 1 στους 10 επιλέγει την υψηλότερη κλίμακα

