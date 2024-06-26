Σύμβαση Παραχώρησης και δεκαπενταετής άδεια για την ΟΠΑΠ Κύπρου

Σύμβαση Παραχώρησης με την Κυπριακή Δημοκρατία για την αποκλειστική διοργάνωση, παροχή και διαχείριση καθορισμένων τυχερών παιγνίων στην κυπριακή αγορά, για περίοδο 15 ετών υπέγραψε σήμερα η κατά 100% θυγατρική του ΟΠΑΠ Κύπρου, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.

Σημειώνεται πως ο ΟΠΑΠ δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1969. Επί σειρά ετών, η ΟΠΑΠ Κύπρου παρέχει στην κυπριακή αγορά τα εξής παιχνίδια: ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΚΙΝΟ, SUPER 3, EXTRA 5, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Η Σύμβαση Παραχώρησης ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο που έχει θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Περί των Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμου, ο οποίος εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2018.

Ο Καμίλ Ζίγκλερ Εκτελεστικός Πρόεδρος ΟΠΑΠ και Πρόεδρος ΟΠΑΠ Κύπρου και ο Μάκης Κεραυνός Υπουργός Οικονομικών Κύπρου

Η παραχώρηση στην ΟΠΑΠ Κύπρου έχει άμεση ισχύ, έπειτα και από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) της Κύπρου, η οποία έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα. Σημειώνεται ότι η ΕΑΣ αποτελεί πλέον τον ρυθμιστικό φορέα που θα εποπτεύει τις δραστηριότητες της ΟΠΑΠ Κύπρου.

Το τίμημα για την άδεια θα καταβληθεί σε 15 ετήσιες δόσεις, βάσει συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου, ο οποίος θα αντανακλά και τις ετήσιες επιδόσεις των παιχνιδιών που παρέχονται από την ΟΠΑΠ Κύπρου. Η πρώτη δόση, ύψους €4,2 εκατομμυρίων, καταβλήθηκε σήμερα. Όλες οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβάλλονται στις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους για το οποίο παρέχεται άδεια.

Επιπλέον, η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του μεικτού κέρδους (GGR) των παιγνίων που διοργανώνονται από την ΟΠΑΠ Κύπρου ανέρχεται στο 22,5%. Επίσης, η ΟΠΑΠ Κύπρου θα καταβάλλει πόσο ύψους 5% του GGR των παιχνιδιών της για χορηγίες αθλητικών, κοινωνικών και κοινωφελών δραστηριοτήτων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ελάχιστοι ετήσιοι πρόσοδοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζονται στα €20 εκατομμύρια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Kamil Ziegler, Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΟΠΑΠ, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υπογράψαμε τη νέα δεκαπενταετή Σύμβαση Παραχώρησης με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως όμιλος, δραστηριοποιούμαστε στην Κύπρο εδώ και 55 χρόνια, παρέχοντας δημοφιλή παιχνίδια και ελκυστικές εμπειρίες στους πελάτες μας, υποστηρίζοντας κοινούς στόχους και υλοποιώντας κοινωνικές πρωτοβουλίες με σημαντικό αντίκτυπο. Δέσμευση μας είναι ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».

Πηγή: skai.gr

