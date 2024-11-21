Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια σε κάθε συνεδρίαση μέχρι να φτάσει σε ένα ουδέτερο επίπεδο που ούτε θα περιορίζει ούτε θα τονώνει την οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

«Νομίζω ότι ναι, θα πρέπει να έχουμε μια μείωση σε κάθε συνεδρίαση από εδώ και στο εξής μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που αποκαλούμε ουδέτερο επιτόκιο», δήλωσε την Πέμπτη ο κ. Στουρνάρας στην τηλεόραση του Bloomberg. «Όπως έχω πει βέβαια αυτή είναι μια ασαφής έννοια αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις είναι 2%».

Ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι μια τέταρτη μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας για φέτος τον Δεκέμβριο - που θα τα φέρει στο 3% - είναι επί του παρόντος η «σωστή απάντηση», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να πει» αν αποκλείεται μια μείωση ύψους 50 μονάδων βάσης.

«Ακόμα δεν έχουμε τίποτα στο τραπέζι από την άλλη πλευρά, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές, τι θα κάνει η Fed», είπε.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ προετοιμάζονται για την τελευταία συνεδρίαση πολιτικής του έτους, με τους επενδυτές και τους αναλυτές να συμφωνούν ότι ένα ακόμη βήμα κατά ένα τέταρτο της μονάδας είναι η πιθανότερη έκβαση μετά την επιβράδυνση του πληθωρισμού που ήταν πιο μεγάλη από το αναμενόμενο.

Οι περισσότεροι προβλέπουν επίσης μια σειρά από περικοπές των επιτοκίων το 2025, αν και μένει να φανεί το πώς θα επηρεαστεί αυτή η αντίληψη από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο - ειδικά υπό το πρίσμα των σχεδίων του να επιβάλει δασμούς σε βασικούς εμπορικούς εταίρους.

Ο κ. Στουρνάρας δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τέτοιοι δασμοί θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την ευρωπαϊκή οικονομική δραστηριότητα και να οδηγήσουν ακόμη και σε ύφεση και αποπληθωρισμό.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Λουίς ντε Γκίντος.δήλωσε την Τετάρτη στο Bloomberg ότι είναι «ξεκάθαρο» ότι τα επιτόκια θα μειωθούν περαιτέρω «τους επόμενους μήνες και τρίμηνα», αλλά οι αξιωματούχοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί λόγω της τρέχουσας αυξημένης αβεβαιότητας.

«Ανησυχούμε για το δημόσιο χρέος. Ανησυχούμε για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αν φτάσουμε στο χειρότερο σημείο, αν υπάρξει εμπορικός πόλεμος, ίσως υπάρξει χάος στο διεθνές εμπόριο που θα έχει επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», σημείωσε ο κ. Στουρνάρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.