Στον «πάγο» το επίδομα μητρότητας για αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς

Οριστικά στον «πάγο» μπαίνει η όποια προσπάθεια έγινε προκειμένου να λάβουν την ειδική παροχή μητρότητας και οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί: Είναι η μοναδική κατηγορία μητέρων -μετά και την πρόσφατη διεύρυνση των δικαιούχων- που απέμεινε αποκλεισμένη από τη συγκεκριμένη παροχή. Η «φόρμουλα» προκειμένου και οι αναπληρώτριες να λάβουν το εν λόγω επίδομα δεν βρέθηκε, καθώς το «αγκάθι» παραμένει η «ιδιαιτερότητα» της εργασίας τους.

Η ίδια η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, ήταν ξεκάθαρη μόλις πρόσφατα στη Βουλή λέγοντας πως δεν είναι εφικτή η εξίσωση αναπληρωτριών με μόνιμες στις άδειες εγκυμοσύνης και μητρότητας.

Γιατί δεν μπορούν να πάρουν επίδομα μητρότητας οι αναπληρώτριες

Και αυτό γιατί όπως εξήγησε, οι προσωρινοί αναπληρωτές προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για να καλυφθούν έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί για πάγιες και διαρκείς ανάγκες και καλύπτουν οργανικές θέσεις.

Επιπλέον, στους αναπληρωτές δεν υπάρχει ενεργός σύμβαση εργασίας, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα ένας αναπληρωτής να υπάρχει πιθανότητα να μην ξαναπροσληφθεί.»

Μάλιστα, οι προσωρινοί αναπληρωτές πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ και προσλαμβάνονται για την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης, με αποτέλεσμα για να εγκριθεί η δαπάνη της μισθοδοσίας τους και να κριθεί επιλέξιμη θα πρέπει να την υπηρετήσουν τη συγκεκριμένη θέση.

Επιπλέον, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ασκούν εκπαιδευτικά, αλλά και διοικητικά καθήκοντα.

Ο μισθός τους είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό και όχι από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύμβαση των προσωρινών αναπληρωτών δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα διδακτικό έτος από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου. Συνάπτεται η σύμβαση αυτή όταν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετούνται και λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Από την άλλη πλευρά, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν μόνιμη θέση που υπάρχει μέχρι την κατάργηση της οργανικής τους θέσης.

Οι προσωρινοί αναπληρωτές έχουν σταθερές αποδοχές κάθε μήνα, ενώ οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν μισθό που διαμορφώνεται ανά διετία με βάση τα μισθολογικά τους κλιμάκια.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όχι όμως οι προσωρινοί αναπληρωτές.

Ακόμη, οι μόνιμοι προσλαμβάνονται ως δόκιμοι, μονιμοποιούνται μετά από αξιολόγηση που επαναλαμβάνεται περιοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

Οι προσωρινοί αναπληρωτές δεν μπορούν να μετακινηθούν ή να μετατεθούν για κάλυψη εκπαιδευτικών λειτουργικών κενών ή αναγκών που προκύπτουν μετά την πρόσληψή τους. Είναι υποχρεωμένοι να υπηρετούν εκεί που έχουν προσληφθεί. Οι μόνιμοι και μετατίθενται και αποσπώνται.

Με άλλα λόγια το Υπουργείο εκτιμά πως μόνιμοι και αναπληρωτές δεν βρίσκονται σε καταστάσεις που είναι συγκρίσιμες: Διαφέρουν ουσιωδώς ως προς το αντικείμενο, τη διάρκεια απασχόλησης, τις καλυπτόμενες ανάγκες, τις απολαβές, την πηγή χρηματοδότησης, τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης.

Ποιες μητέρες απέκτησαν δικαίωμα στο επίδομα μητρότητας

Και ενώ οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί μένουν εκτός ειδικής παροχής μητρότητας, αυτή επεκτάθηκε μόλις πρόσφατα και στις μητέρες μισθωτές εκτός ΕΦΚΑ, δηλαδή δημοσιογράφους, εργαζόμενες σε ΔΕΚΟ και τράπεζες.

Σημειώνεται πως και οι ελεύθερες επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες, λαμβάνουν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, η οποία χορηγείται για διάστημα 9 μηνών και ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό που σήμερα είναι στα 830 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024 το καθεστώς χορήγησης του επιδόματος μητρότητας άλλαξε και διευρύνθηκαν οι δικαιούχοι, ενώ από τον περασμένο Απρίλιο αυξήθηκε και το χορηγούμενο ποσό, καθώς από τα 780 ευρώ ανέβηκε στα 830 ευρώ, μηνιαίως.

