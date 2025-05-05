Του Χρυσόστομου Τσούφη

Φέτος ήταν η τελευταία χρονιά που χρειάστηκε ειδική απόφαση για την ενεργοποίηση του μέτρου των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα. Φέτος ενεργοποιήθηκαν στις 10 Απριλίου. Από του χρόνου και κάθε χρόνο αυτό θα γίνεται από την Πρωταπριλιά.



Η άρση της ψηφιακής ακινησίας του οχήματος γίνεται μέσω της εφαρμογής myCAR.

Ποια είναι η διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxis και ακολουθεί την εξής διαδρομή: Εφαρμογές → Φορολογικές Υπηρεσίες → Οχήματα → myCAR → Είσοδος στην Εφαρμογή → Ψηφιακή Ακινησία / Κυκλοφορία → Δήλωση Ακινησίας Οχημάτων



Καταχωρεί τον αριθμό κυκλοφορίας και τα στοιχεία της διεύθυνσης ακινητοποίησης του οχήματος που επιθυμεί να θέσει σε ψηφιακή ακινησία. Επίσης, δηλώνει υπεύθυνα ότι ο χώρος στάθμευσης είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος και υποβάλει την αίτηση.

Σε περίπτωση που:

είναι μοναδικός ιδιοκτήτης, το σύστημα του δίνει αριθμό αίτησης και τον ενημερώνει ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.

υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημά σας μέσω μηνύματος στην προσωπική τους θυρίδα. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να εγκρίνουν και οι ίδιοι το αίτημα μέσω της εφαρμογής myCAR ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Η ψηφιακή ακινησία επιτρέπεται μόνο για Επιβατικά Ι.Χ. οχήματα και μοτοσικλέτες (δίκυκλες ή τρίκυκλες) Ι.Χ., που βρίσκονται «σε κίνηση» και ο ιδιοκτήτης έχει την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας τους στην κατοχή του.

Προυποθέσεις της άρσης ακινησίας είναι η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους και η ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος κατά την ημερομηνία άρσης



Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η άρση ακινησίας απαιτεί από τον ενδιαφερόμενο να απευθυνθεί στην οικία ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ:

Κλοπή ή υπεξαίρεση του οχήματος

Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος

Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό

Ανολοκλήρωτης Μεταβίβασης

Κατάσχεσης του οχήματος ή αφαίρεσης των στοιχείων του από δημόσια αρχή

Παράδοσης του οχήματος προς ανακύκλωση

Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας

Πλειστηριασμού του οχήματος

Κάθε άλλης περίπτωσης όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες)

Θανάτου του ιδιοκτήτη του οχήματος, όπου η ακινησία δηλώνεται από τους κληρονόμους του (εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά τους).

Και σε αυτές τις περιπτώσεις η διαδικασία γίνεται σταδιακά μέσω της διαδρομής Τα Αιτήματά μου → Νέο Αίτημα → Φορολογία επιλέγοντας Θεματική Ομάδα: Αυτοκίνητα και Διαδικασία: Θέση σε αναγκαστική ακινησία

Μεγάλη προσοχή

Το δικαίωμα προσωρινής άρσης ακινησίας με πληρωμή αναλογικών τελών χορηγείται μόνο μία (1) φορά εντός του έτους. Εάν κάποιος επιθυμεί να κινήσει το όχημα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ήδη επιλεγμένο, εφόσον έχει ήδη υποβάλει την αίτηση άρσης ακινησίας, θα πρέπει να καταβάλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβάλει. Όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, το όχημα πρέπει να τεθεί άμεσα σε ψηφιακή ακινησία Σε διαφορετική περίπτωση, το όχημα τίθεται αυτομάτως σε ακινησία από την ΑΑΔΕ.

Υπολογισμός Χρόνου Κίνησης

Ο χρόνος προσωρινής κίνησης του οχήματος υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και όχι από την ημερομηνία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.



Αν κάποιος θέλει να θέσει το όχημα του σε κίνηση για τρεις μήνες για παράδειγμα από τις 20 Ιουνίου, το διάστημα από τις 20-30 Ιουνίου λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Επομένως μπορεί να το κινήσει το υπόλοιπο του Ιουνίου, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Δεν μπορεί να γίνει άρση εκκίνησης για δύο μήνες μέσα στον Δεκέμβριο γιατί τελειώνει το έτος.

Πρόστιμα

Εφόσον διαπιστωθεί στον έλεγχο ότι το όχημα κυκλοφορεί παρότι έχει δηλωθεί σε ψηφιακή ακινησία, επιβάλλεται πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και πρόστιμο 10.000€. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο 30.000€ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη/κατόχου.

Προσωρινή άδεια κυκλοφορίας με πινακίδα Μ

Με την πινακίδα «Μ», μπορείτε να γίνει κυκλοφορία του οχήματος έως 3 μέρες το χρόνο – εφόσον είναι ασφαλισμένο –

με την πληρωμή ενός παράβολου των 10€. Το δικαίωμα χορηγείται έως 2 φορές μέσα στο χρόνο. ( είτε μία φορά για 3 συνεχόμενες ημέρες είτε 2 φορές με συνδυασμό 2+1 ή 1+2 ημερών).

Το «Μ», χορηγείται ψηφιακά, ανεξάρτητα αν το όχημα έχει τεθεί σε εκούσια ακινησία στη ΔΟΥ ή σε ψηφιακή ακινησία, αποκλειστικά και μόνο: για την παράδοσή του, σε σημείο συλλογής οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής ή για την επισκευή και έλεγχο αυτού από ΚΤΕΟ ή για την αλλαγή του χώρου στον οποίο φυλάσσεται.



