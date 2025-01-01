Σταμάτησε η ροή φυσικού αερίου από την Ουκρανία προς τη Σλοβακία

Η ροή φυσικού αερίου από την Ουκρανία προς τη Σλοβακία μέσω ενός αγωγού που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού αερίου στην Ευρώπη σταμάτησε την Τετάρτη, ανέφερε ο διαχειριστής του σλοβακικού συστήματος αγωγών διαμετακόμισης Eustream σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Τόσο η ρωσική ενεργειακή εταιρεία Gazprom όσο και το Κίεβο ανέφεραν νωρίτερα ότι η διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας σταμάτησε μετά τη λήξη της συμφωνίας διαμετακόμισης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.