Σταμάτησε η ροή φυσικού αερίου από την Ουκρανία προς τη Σλοβακία

Η ροή φυσικού αερίου από την Ουκρανία προς τη Σλοβακία μέσω ενός αγωγού που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού αερίου στην Ευρώπη σταμάτησε την Τετάρτη, ανέφερε ο διαχειριστής του σλοβακικού συστήματος αγωγών διαμετακόμισης Eustream σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Τόσο η ρωσική ενεργειακή εταιρεία Gazprom όσο και το Κίεβο ανέφεραν νωρίτερα ότι η διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας σταμάτησε μετά τη λήξη της συμφωνίας διαμετακόμισης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Πηγή: skai.gr

