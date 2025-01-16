Το κόστος μεταφοράς του ρωσικού αργού ESPO στην Κίνα έχει υπερτριπλασιαστεί μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Μόσχας την περασμένη εβδομάδα σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ενώ οι τιμές αναμένεται να ανέβουν ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με traders.

Οι τιμές των ναύλων για τη μεταφορά πετρελαίου ESPO από το λιμάνι του Κοζμίνο στην ανατολική ακτή της Ρωσίας στην Κίνα εκτοξεύτηκαν μεταξύ 5 και 5,5 εκατ. δολαρίων τη Δευτέρα, σε σύγκριση με 1,5 εκατομμύριο δολάρια πριν από τις κυρώσεις, δήλωσαν traders με γνώση του ζητήματος, που μίλησαν στο διεθνές πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ διεύρυναν τις κυρώσεις τους για τα δεξαμενόπλοια, βάζοντας στο στόχαστρο δύο ρωσικές εταιρείες που διαχειρίζονται περισσότερο από το ένα τέταρτο των θαλάσσιων εξαγωγών της Ρωσίας, καθώς και ασφαλιστές και traders. Ο στόλος των πλοίων που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα διακίνησε περίπου το 22% του αργού που μεταφέρθηκε δια θαλάσσης το 2024, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Υπήρξε άμεσος αντίκτυπος από τις κυρώσεις, με πλοία που μετέφεραν φορτία ESPO και μιας άλλης ρωσικής ποιότητας αργού - Sokol - να αδρανοποιούνται στα ανοικτά των κινεζικών ακτών, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων. Το ESPO ήταν το αγαπημένο των διυλιστηρίων της Κίνας λόγω της μικρής απόστασης μεταφοράς του.

Η πλειονότητα των δεξαμενόπλοιων που ταξιδεύουν στη διαδρομή μεταξύ Κοζμίνο και Κίνας είναι Aframaxes, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν 750.000 βαρέλια.

