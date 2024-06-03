Η αύξηση της παραγωγής στον ελληνικό τομέα μεταποίησης παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα τον Μάιο, παρότι οι αναταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού επηρέασαν αρνητικά την ανοδική πορεία και ώθησαν το κόστος εισροών προς τα πάνω, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας PMI® από την S&P Global.

Οι ρυθμοί αύξησης της παραγωγής και των νέων παραγγελιών ήταν έντονοι σε γενικές γραμμές, παρότι εξασθένησαν σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, καθώς διατηρήθηκε η έντονη ζήτηση από την πλευρά των πελατών. Εν τω μεταξύ, οι προσδοκίες ως προς την παραγωγή άγγιξαν τα ισχυρότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, ενώ οι εταιρείες εξακολούθησαν να προσλαμβάνουν νέο προσωπικό.

Εντούτοις, οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού επιδεινώθηκαν, ενώ οι εταιρείες προσπάθησαν να δημιουργήσουν αποθέματα και να αυξήσουν τις αγορές, ώστε να μειώσουν τις συνέπειες από τις καθυστερήσεις των παραδόσεων εισροών στην παραγωγή. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός αύξησης του κόστους εκτοξεύτηκε στον εντονότερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα περίπου ενάμισι έτους. Παρότι ιστορικά υψηλός, ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων εκροών επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με τον Απρίλιο.

Χαμηλότερα, στις 54,9 μονάδες, ο δείκτης τον Μάιο

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’

Index™ – PMI) έκλεισε στις 54,9 μονάδες τον Μάιο, χαμηλότερα από τις 55,2 μονάδες του Απριλίου, υποδεικνύοντας περαιτέρω βελτίωση της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα. Ο ρυθμός αύξησης παρέμεινε ιστορικά υψηλός, μολονότι εξασθένησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Τα επίπεδα παραγωγής των Ελλήνων παραγωγών αγαθών αυξήθηκαν με έντονο, αν και ασθενέστερο, ρυθμό τον Μάϊο. Μέλη του πάνελ επισήμαναν ότι η συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης και η περαιτέρω άνοδος των νέων παραγγελιών υποστήριξαν την ανοδική πορεία.

Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες ανέφεραν ότι τα προβλήματα στην παραγωγική ικανότητα παρεμπόδισαν την ανάπτυξη. Στη συνολική ανάκαμψη συνέβαλε η νέα μηνιαία αύξηση των νέων πωλήσεων που πραγματοποίησαν οι Έλληνες κατασκευαστές τον Μάιο.

Ο ρυθμός αύξησης μεταβλήθηκε ελάχιστα από τον Απρίλιο και ήταν σε γενικές γραμμές έντονος, παρότι ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών εξαγωγών υποχώρησε επίσης. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης ήταν σημαντικός και ταχύτερος από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της έρευνας. Οι εταιρείες ανέφεραν ότι η ζήτηση από την πλευρά των πελατών στις βασικές αγορές της Ευρώπης έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη.

Στο 2,8% ο πληθωρισμός το 2024



Η Siân Jones, Επικεφαλής Οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, σχολίασε:

«Οι Έλληνες κατασκευαστές εξακολούθησαν να υποδεικνύουν ισχυρή απόδοση σε όλο το εύρος του τομέα κατά τη διάρκεια του Μαΐου, καθώς η παραγωγή και οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με περαιτέρω δριμείς ρυθμούς. Εν τω μεταξύ, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε και οι παραγωγοί αγαθών προσέλαβαν επιπλέον προσωπικό με έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς των τελευταίων δύο και πλέον ετών.

Παρ’ όλα αυτά, οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού παρεμπόδισαν την παραγωγή, καθώς τα συνεχιζόμενα προβλήματα στα δρομολόγια μέσω της Ερυθράς Θάλασσας ώθησαν το κόστος εισροών υψηλότερα και άρχισαν να ασκούν κάποια πίεση στην παραγωγική ικανότητα. Στην πραγματικότητα,

οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τον Απρίλιο, καθώς η επιβάρυνση κόστους εκτοξεύτηκε στα ύψη –κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών σε ορισμένα είδη διατροφής– και αυξήθηκε με τον δριμύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η αύξηση των τιμών πώλησης παρέμεινε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης υποχώρησε ελαφρώς κατά τη διάρκεια του μήνα. Μετά τη μείωση των τιμών στα μέσα του 2023, ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων έχει υπερβεί τον μέσο όρο της έρευνας για εννέα συνεχείς μήνες, υποδεικνύοντας ότι ο πληθωρισμός ίσως παραμείνει υψηλός μέσα στους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις μας, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) θα αυξηθεί κατά 2,8% το 2024.»

