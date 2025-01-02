S&P Global: Ισχυρός στο τέλος του έτους ο ελληνικός τομέας μεταποίησης, βελτιώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο

Τον Δεκέμβριο, ο ελληνικός τομέας μεταποίησης αποδείχθηκε ισχυρός στο τέλος του έτους 2024, καθώς η απόδοση του τομέα βελτιώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έρευνας PMI® από την S&P Global. Η συνολική άνοδος υποστηρίχθηκε από τις ταχύτερες αυξήσεις της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, καθώς οι συνθήκες ζήτησης ήταν βελτιωμένες. Επίσης, οι εταιρείες είχαν ανακτήσει το ηθικό τους χάρη στη μεγαλύτερη εισροή νέων παραγγελιών, με αποτέλεσμα η επιχειρηματική εμπιστοσύνη σχετικά με τις προοπτικές ως προς την παραγωγή κατά το επόμενο έτος να αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί σε διάστημα επτά μηνών. Οι παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν επίσης νέα αύξηση της απασχόλησης, καθώς οι αγορές εισροών αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό.

Ταυτόχρονα, οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν, καθώς το κόστος εισροών και οι χρεώσεις εκροών αυξήθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI) έκλεισε στις 53.2 μονάδες τον Δεκέμβριο, υψηλότερα από τις 50.9 μονάδες του Νοεμβρίου. Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν την εντονότερη βελτίωση της υγείας του τομέα παραγωγής αγαθών που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο. Η βελτίωση ήταν σε γενικές γραμμές σταθερή και ιστορικά αυξημένη.

Στη συνολική ανάπτυξη συνέβαλε η τρίτη συνεχής μηνιαία αύξηση της παραγωγής στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών τον Δεκέμβριο. Ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε και ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο, και υποστηρίχθηκε από την εντονότερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών και την ταχύτερη αύξηση των νέων πωλήσεων.

Η αύξηση των νέων παραγγελιών στο τέλος του 2024 ήταν σε γενικές γραμμές σταθερή, έχοντας επιταχυνθεί με τον εντονότερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάιο. Μέλη του πάνελ ανέφεραν ότι η μεγαλύτερη ζήτηση από βασικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του κατασκευαστικού, σε συνδυασμό με την αύξηση του ενδιαφέροντος από πελάτες του εξωτερικού, ενίσχυσε τις νέες εργασίες.

Επιπλέον, οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν επίσης για δεύτερο συνεχή μήνα τον Δεκέμβριο. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ο δριμύτερος που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο, λόγω των αναφορών για μεγαλύτερη ζήτηση από τους πελάτες των Η.Π.Α., της Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες διέκοψαν τις περικοπές λόγω της νέας αύξησης της απασχόλησης και της περαιτέρω αύξησης των αγορών εισροών. Μέλη του πάνελ ανέφεραν αρκετές φορές ότι στις αυξήσεις συνέβαλαν η μεγαλύτερη εισροή νέων παραγγελιών και οι εντονότερες προοπτικές ως προς την παραγωγή κατά το επόμενο έτος.

Δημιουργία θέσεων εργασίας έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια των δύο από τους τρεις τελευταίους μήνες, καθώς, τον Δεκέμβριο, ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των εργαζομένων και της αγοραστικής δραστηριότητας ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα πέντε μηνών.

Εν τω μεταξύ, ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών υποχώρησε περαιτέρω στο τέλος του έτους. Ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης εξασθένησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών, λόγω της μεγαλύτερης εισροής νέων παραγγελιών.

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου υπέδειξαν βελτίωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης των παραγωγών αγαθών, καθώς ο βαθμός αισιοδοξίας σχετικά με τις προοπτικές ως προς την παραγωγή κατά το επόμενο έτος ανήλθε σε υψηλό επτά μηνών. Οι ελπίδες για περαιτέρω έντονη ζήτηση από την πλευρά των πελατών και την κυκλοφορία νέων σειρών προϊόντων στήριξαν το θετικό κλίμα.

Όσον αφορά τις τιμές, το κόστος εισροών αυξήθηκε με δριμύτερο ρυθμό κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με αναφορές, στην άνοδο οδήγησαν οι ελλείψεις από την πλευρά των προμηθευτών σε ορισμένα είδη, ιδιαίτερα σε τρόφιμα. Ο ρυθμός αύξησης του κόστους ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο και ιστορικά αυξημένος

Κατ’ αναλογία με την εντονότερη αύξηση των τιμών εισροών, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν τις χρεώσεις εκροών με εντονότερο ρυθμό τον Δεκέμβριο. Η άνοδος των τιμών πώλησης ήταν η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο και υψηλότερη από τον μέσο όρο της έρευνας, καθώς οι εταιρείες προσπάθησαν να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες.

Τέλος, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις προμηθειών μετριάστηκαν κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου. Οι χρόνοι παράδοσης εισροών επιμηκύνθηκαν σταθερά, ωστόσο στον μικρότερο βαθμό που έχει καταγραφεί το 2024. Ως εκ τούτου, τα αποθέματα τόσο των ετοίμων προϊόντων όσο και των προμηθειών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του μήνα, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, ορισμένες εταιρείες αντεπεξήλθαν στις απαιτήσεις των παραγγελιών χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα αποθέματα.

Η Siân Jones, Επικεφαλής Οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, σχολίασε: «Ο ελληνικός τομέας μεταποίησης κατέγραψε αύξηση της δυναμικής κατά τον τελευταίο μήνα του 2024, καθώς η παραγωγή, οι νέες παραγγελίες και οι αγορές εισροών αυξήθηκαν με εντονότερο ρυθμό. Ταυτόχρονα, επανήλθε η δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς η απασχόληση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο. Οι εταιρείες επωφελήθηκαν από την άνοδο των συνθηκών ζήτησης και, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, ήταν αισιόδοξες ότι η παραγωγή θα αυξηθεί κατά το επόμενο έτος. Ωστόσο, ένας βασικός παράγοντας που χρήζει παρακολούθησης είναι ο πληθωρισμός. Οι ρυθμοί αύξησης του κόστους και των τιμών πώλησης επιταχύνθηκαν και πάλι και ήταν ιστορικά αυξημένοι λόγω των ελλείψεων σε υλικά. Παρ’ όλα αυτά, οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να υποχωρήσουν το 2025 καθώς, σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις μας για την αύξηση των τιμών καταναλωτή, αναμένεται ότι η ετήσια άνοδος θα είναι 2%, σε σύγκριση με το 2.9% το 2024».

