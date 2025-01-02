Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των τιμών του χρυσού και τις πρώτες ημέρες του 2025, καθώς οι traders περιμένουν να ακούσουν τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, που θα διαμορφώσουν τις προοπτικές της οικονομίας και των επιτοκίων για το νέο έτος.

Ο χρυσός αυξήθηκε πάνω από 27% μέσα στο 2024, καθώς οι σημαντικές μειώσεις επιτοκίων της Fed και η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων έφεραν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην τιμή του.

Στην πρώτη συνεδρίαση του 2025, ο χρυσός σημείωσε άνοδο 0,4% στα 2.633,38 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures διαμορφώθηκαν 0,2% πιο υψηλά, στα 2.645.30 δολάρια.

«Ο χρυσός φαίνεται να σταθεροποιείται σε ένα στενό εύρος, το οποίο συχνά σηματοδοτεί μια αγορά που είναι έτοιμη να ξεσπάσει. Υποψιάζομαι ότι το ξέσπασμα θα είναι ανοδικό» εκτίμησε αναλυτής στο Capital.com.

Ο χρυσός προβλέπεται να παραμείνει ανοδικός το 2025, λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων και των προσδοκιών για αύξηση του δημόσιου χρέους εξαιτίας του ελλείμματος υπό την κυβέρνηση Τραμπ, παρά τις πιθανές προκλήσεις από τις βραδύτερες μειώσεις των επιτοκίων της Fed και την ενίσχυση του δολαρίου.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται η ανακοίνωση οικονομικών στοιχείων των ΗΠΑ, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προοπτικές των επιτοκίων για το 2025 και τις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στις 20 Ιανουαρίου.

Οι traders αναμένουν ότι η Fed θα υιοθετήσει μια αργή και προσεκτική προσέγγιση για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων το 2025, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να υπερβαίνει τον στόχο του 2%.

Ο χρυσός, ο οποίος θεωρείται ασφαλής επένδυση σε περιόδους γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, τείνει να επηρεάζεται αρνητικά από τα υψηλά επιτόκια.

