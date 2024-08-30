Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να μειωθεί στο 2,2% τον Αύγουστο του 2024, από 2,6% τον Ιούλιο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Αύγουστο (4,2%, έναντι 4% τον Ιούλιο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,4%, έναντι 2,3% τον Ιούλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, έναντι 0,7% τον Ιούλιο) και την ενέργεια (-3%, έναντι 1,2% τον Ιούλιο).

Στην Ελλάδα ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,1% τον Αύγουστο, έναντι 3% τον Ιούλιο.

Τον Αύγουστο το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν το Βέλγιο (4,5%), η Εσθονία (3,4%), η Ολλανδία (3,3%), η Σλοβακία (3,2%) και η Ελλάδα (3,1%).

Τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Λετονία (0,9%) και η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία (και οι τρεις 1,1%).

