Σε υψηλά 9 ετών η μετοχή της Barclays μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων μεγέθη γ' τριμήνου

Καθαρά κέρδη ύψους 1,6 δισ. λιρών Αγγλίας, (2 δισ. δολ.) ανακοίνωσε η Barclays για το τρίτο τρίμηνο του έτους, ξεπερνώντας τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών οι οποίοι τα τοποθετούσαν στα 1,17 δισ. λίρες.

Με τα κέρδη να κινούνται κατά 23% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, τα έσοδα της βρετανικής τράπεζας έφτασαν στα 6,5 δισ. λίρες, οριακά υψηλότερα των προβλέψεων της αγοράς.

Οι μετοχές της Barclays έφτασαν να καταγράφουν ενδοσυνεδριακά άνοδο έως και 5%, διαμορφούμενη στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2015, για να κλείσει τελικά με άνοδο 4,2%, όπως αναφέρει το CNBC.

Τα ενσώματα κεφάλαια της τράπεζας αυξήθηκαν στο 12,3% από 9,9% το β΄τρίμηνο, με τον δείκτη κεφαλαίου CET 1 να ενισχύεται στο 13,8% από 13,6%.

Πριν μερικούς μήνες, η Barclays ανακοίνωσε πρόγραμμα αναδιοργάνωσης, σε μια προσπάθεια να μειώσει τα κόστη, να ενισχύσει τις αποδόσεις προς τους μετόχους και να σταθεροποιήσει τις μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επιδόσεις της, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στον εγχώριο δανεισμό, μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη στην πιο ευμετάβλητη μονάδα της επενδυτικής τραπεζικής. Η στρατηγική της περιελάμβανε και την εξαγορά της βρετανικής τράπεζας λιανικής Tesco Bank.

Στο β’ τρίμηνο του έτους, τα κέρδη της Barclays είχαν υποχωρήσει οριακά, σε ετήσια βάση, λόγω των χαμηλότερων κερδών στον τομέα της καταναλωτικής και της επιχειρηματικής πίστης, με τα καθαρά κέρδη από την επενδυτική τραπεζική να καταγράφουν αύξηση 10%.

Τα χάσματα αυτά γεφυρώθηκαν στο τρίτο τρίμηνο του έτους, με τα έσοδα από τις εγχώριες δραστηριότητες να ενισχύονται κατά 4%, αύξηση που είχε ως αποτέλεσμα η διοίκηση του τραπεζικού ιδρύματος να αυξήσει τις ετήσιες προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 6,5 δισ. λίρες, από 6,3 δισ. λίρες που προέβλεπε πριν.

Τα έσοδα από την επιχειρηματική πίστη αυξήθηκαν κατά 1%, ενώ τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική κατέγραψαν αύξηση 6%.

Ο CEO της Barclays, C. S. Venkatakrishnan, δήλωσε στο CNBC, ότι τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η τράπεζα μπορεί να επιτύχει τους στόχους που έθεσε η διοίκηση τον Φεβρουάριο.

