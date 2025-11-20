Λογαριασμός
Ρωσία: Θα χρησιμοποιηθούν περιουσιακά στοιχεία από εχθρικές χώρες εάν η ΕΕ κατασχέσει ρωσικά κεφάλαια

Οποιαδήποτε κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ πρέπει να αντιμετωπιστεί με αγωγή αποζημίωσης κατά του Βελγίου και της Euroclear

UPDATE: 12:10
Κρεμλίνο

«Tα περιουσιακά στοιχεία μη κατοίκων από εχθρικές χώρες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των ζημιών σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ», ανακοίνωσε το ρωσικό κοινοβούλιο.

Το ρωσικό κοινοβούλιο ανέφερε ότι οποιαδήποτε κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ πρέπει να αντιμετωπιστεί με αγωγή αποζημίωσης κατά του Βελγίου και της Euroclear.

