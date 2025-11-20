Ρωσία: Θα χρησιμοποιηθούν περιουσιακά στοιχεία από εχθρικές χώρες εάν η ΕΕ κατασχέσει ρωσικά κεφάλαια

«Tα περιουσιακά στοιχεία μη κατοίκων από εχθρικές χώρες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των ζημιών σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ», ανακοίνωσε το ρωσικό κοινοβούλιο.

Το ρωσικό κοινοβούλιο ανέφερε ότι οποιαδήποτε κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ πρέπει να αντιμετωπιστεί με αγωγή αποζημίωσης κατά του Βελγίου και της Euroclear.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.