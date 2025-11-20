Την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργοποίηση μέτρων εμπορικής άμυνας, προκειμένου να προστατευτεί το ελληνικό εμπόριο, ο ελληνικός αλλά και ο ευρωπαϊκός κλάδος παραγωγής αγροτικών και μεταποιητικών προϊόντων, ζητά από τον επίτροπο Οικονομικών της ΕΕ, Βαλντις Ντομπρόβσκις, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.

Στην ερώτησή του, επισημαίνει ότι «σύσσωμος ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα, επιμελητήρια, τομείς παραγωγής και μεταποίησης της Βορείου Ελλάδος, όπως της Ημαθίας και άλλων όμορων νομών που έχουν εξαγωγές σε περισσότερες από 100 χώρες και ζουν από αυτή τη δραστηριότητα πάνω από 200.000 οικογένειες, απειλούνται πλέον με αφανισμό, λόγω της ανεξέλεγκτης αύξησης των εισαγωγών από την Ασία».

Υπογραμμίζει δε ότι «η Ασία κινείται επιθετικά και προκλητικά με τιμές κάτω του κόστους», σημειώνοντας ότι «η Ευρώπη διαθέτει όλα τα θεσμικά εργαλεία να παρέμβει και να ενεργοποιήσει μέτρα εμπορικής άμυνας» και ότι «οι Έλληνες παραγωγοί ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άμεση παρέμβαση, όπως έπραξε κατά το παρελθόν σε άλλες περιπτώσεις».

Η πλήρης ερώτηση έχει ως εξής:

Κύριε Επίτροπε,

Σύμφωνα με κατεπείγουσες αναφορές στον ελληνικό τύπο, των επιμελητηρίων των εμπορικών συλλόγων και των παραγωγών της Βορείου Ελλάδος, όπως της Ημαθίας αλλά και άλλων περιοχών, ευρωπαϊκοί και ελληνικοί κλάδοι εμπορίας αλλά και παραγωγής αγροτικών και μεταποιητικών προϊόντων κινδυνεύουν λόγω της ανεξέλεγκτης αύξησης των εισαγωγών από την Ασία.

Τομείς παραγωγής και μεταποίησης της Βορείου Ελλάδος, που εξάγουν σε περισσότερες από 100 χώρες και ζουν από αυτή τη δραστηριότητα χιλιάδες οικογένειες, έχουν τεράστιες οικονομικές απώλειες. Θα αφήσετε λοιπόν στο έλεος του θεού τόσους ανθρώπους;

Η Ασία κινείται επιθετικά και προκλητικά με τιμές κάτω του κόστους. Η Ευρώπη διαθέτει όλα τα θεσμικά εργαλεία να παρέμβει και να ενεργοποιήσει μέτρα εμπορικής άμυνας. Οι Έλληνες παραγωγοί ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άμεση παρέμβαση, όπως έπραξε κατά το παρελθόν σε άλλες περιπτώσεις.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Θα παρέμβετε, όπως έχετε υποχρέωση, υπέρ των Ελλήνων και Ευρωπαίων εμπόρων και παραγωγών;

2. Θα επιβάλετε μέτρα κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού από την Ασία;

3. Θα θεσπίσετε ανώτατο ειδικό τέλος, ώστε να αναχαιτιστεί η εισβολή;

Πηγή: skai.gr

