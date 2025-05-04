Ρεκόρ στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων – Το 46,5% κατατέθηκε σε μόλις 43 ημέρες

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στην υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς σε μόλις 43 από τις συνολικά 119 ημέρες που διαρκεί η περίοδος υποβολής, έχει ήδη κατατεθεί περίπου το 46,5% των δηλώσεων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Παράλληλα, οι επτά στους δέκα φορολογουμένους δεν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Η προθεσμία για την εξασφάλιση της έκπτωσης 4% μέσω εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής εξέπνευσε, με νέο ορόσημο πλέον την 15η Ιουνίου. Όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι την ημερομηνία αυτή θα δικαιούνται πλέον έκπτωση 3%, υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αντίστοιχα, οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μεταξύ 16 Ιουνίου και 15 Ιουλίου συνοδεύονται από έκπτωση 2%, εφόσον και πάλι ο φόρος εξοφληθεί έως το τέλος Ιουλίου.

Μέχρι τις 30 Απριλίου, από τις 3.160.201 υποβληθείσες δηλώσεις:

• 946.480 (29,95%) ήταν χρεωστικές, με τον μέσο φόρο να ανέρχεται στα 1.826 ευρώ,

• 790.682 (25,02%) ήταν πιστωτικές, με μέση επιστροφή 298 ευρώ - ήδη 441.848 φορολογούμενοι έχουν λάβει την επιστροφή,

• 1.423.039 (45,03%) ήταν μηδενικές.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σχολίασε ότι η πρόωρη και εκτεταμένη συμμετοχή συνιστά ρεκόρ σε σχέση με προηγούμενα έτη, αποδίδοντας την εξέλιξη στον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης, ο οποίος επιτρέπει καλύτερο σχεδιασμό τόσο για το κράτος όσο και για τους πολίτες.

Νέο πλαίσιο συμμόρφωσης από το 2025 - Αυτόματες κυρώσεις και είσπραξη ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2025-2029, προγραμματίζεται η εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την άμεση επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, καθώς και η είσπραξη του ΦΠΑ τη στιγμή της συναλλαγής.

Σήμερα, η βεβαίωση των προστίμων γίνεται με καθυστέρηση - πολλές φορές μηνών ή και ετών. Από το 2025, με την ενεργοποίηση του νέου ψηφιακού συστήματος, κάθε εκπρόθεσμη δήλωση που υποβάλλεται μέσω Taxisnet θα συνοδεύεται αυτόματα από τον υπολογισμό και τη βεβαίωση του αντίστοιχου προστίμου, το οποίο θα εμφανίζεται άμεσα στο προσωπικό προφίλ του φορολογούμενου στο myAADE.

Το σύστημα θα καλύπτει δηλώσεις ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, δηλώσεις μετάταξης, αποδόσεις παρακρατούμενων φόρων και δηλώσεις εισοδήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τροποποιητικές δηλώσεις που μετατρέπουν το αποτέλεσμα από επιστροφή φόρου σε χρεωστικό υπόλοιπο. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται:

• Πρόστιμο 100 ευρώ για μη επιτηδευματίες (ιδιώτες),

• 250 ευρώ για επιτηδευματίες με απλογραφικά βιβλία,

• 500 ευρώ για επιτηδευματίες με διπλογραφικά βιβλία.

Εφόσον έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, θα επιβάλλεται επιπλέον τόκος εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 0,73% ανά μήνα, υπολογισμένος στη διαφορά μεταξύ αρχικής και νέας δήλωσης.

Παράλληλα, προωθείται η είσπραξη του ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι, κατά την εκτέλεση μιας συναλλαγής, ο αναλογούν φόρος να αποδίδεται απευθείας στον κρατικό λογαριασμό και όχι σε μεταγενέστερη δήλωση από την επιχείρηση. Για την εφαρμογή του μέτρου απαιτείται η καθολική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών (POS, web banking, IRIS), καθώς και τεχνική προσαρμογή των συστημάτων προκειμένου να διαχωρίζεται αυτόματα το καθαρό ποσό της συναλλαγής από τον ΦΠΑ.

Η νέα πολιτική αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και να μειώσει τη φοροδιαφυγή, ειδικά στον τομέα του ΦΠΑ, που αποτελεί διαχρονικά πεδίο απωλειών για τα δημόσια έσοδα.

Θανάσης Παπαδής

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

