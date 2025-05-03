Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Μαΐου

Συνολικά 83.352.253,64 ευρώ θα καταβληθούν σε 93.587 δικαιούχους από τις 5 έως τις 9 Μαΐου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 6 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.302.253,64 ευρώ σε 32.344 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας),

- στις 5 Μαΐου, θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ και

- από τις 5 έως τις 9 Μαΐου, θα καταβληθούν 23.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 2.000.000 ευρώ σε 2.900 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

